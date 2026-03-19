賞金総額は前回の約2倍に急騰！ 大成功を収めたWBCはここからどう変わる？ MLB重役はシーズン中開催も示唆「始まった頃とは全く違う」
国際的な声価を高めているWBC(C)Getty Images
通算6回目となった今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、興行面でも大きな成果を上げた。米メディア『Front Office Sports』によれば、賞金総額は前回大会の約2倍にあたる3700万ドル（約58億4600万円）に増大。「Netflixが日本での放送権を1億ドル（約158億円）以上で獲得したことにより財政状況は劇的に変化した」という。
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野球がお茶の間に刺激を与える国際大会へと前進したWBC。ただ、現場からは過密日程や開催時期などコンディション面での懸念も噴出した。とりわけ選手や各チームの首脳陣は、レギュラーシーズン開幕を目前にした時期の開催に異論が飛び交った。保険適応の都合からわずか1登板で離脱を余儀なくされた米国代表の左腕タリク・スクバルは「タイミングの問題だ」と苦言を呈していた。
もっとも、開催時期に関しては、主催者側にとって懸案事項として捉えられている。米局『NBC』によれば、MLBのコミッショナーを務めるロブ・マンフレッド氏はAP通信のインタビューで「2028年までは、オールスターゲームに関する『FOX』（放送局）との契約がある」と前置きした上で、「野球という競技が進化し続ける中で、我々はシーズン中にトーナメントを開催することも全般的に議論を重ねてきた」と明言。WBCをレギュラーシーズン中に開催する方式に移行する可能性を示唆した。
議論の背景にあるのは、大会への関心の高さだ。2006年の第1回大会の観客動員数は74万451人だったが、今大会は歴代最高となる161万9839人を記録。これは39から47に試合数が増加した影響もあるが、WBCが持つ価値の大きさを物語る成長率と言えよう。
そんな人気沸騰の現状を「大会が始まった頃とは全く違う」と断言するマンフレッド氏は、「今回は、まったく別の次元へと到達したような気がするんだ。大会序盤を過ぎた時点で観客動員数の新記録を樹立していたし、準決勝や決勝に進んだ頃には、もう順風満帆だったよ」と笑みを浮かべた。
仮にWBCがシーズン中に開催されるとなれば、選手やチームにとって障壁ともなる保険審査も基準が変わり、大物選手の出場も見込める可能性が浮上する。ゆえにMLBの“御大”が繁栄に前向きなのは良い兆候とも言える。
WBCについて「スポンサーや放送局との長期的なビジネス関係を築く上で、いわば基盤となるものをもたらしてくれる」というマンフレッド氏の言葉を伝えた『NBC』は、「『オオタニ効果』が鍵となった」と指摘。日本が世界一となった2023年大会で興行として変化をもたらすキッカケになったと分析している。
ここからさらに発展していくために、WBCはどう変わっていくのか。将来的な開催時期の変更を含めた協議の行方が注目される。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]