日本銀行の植田和男総裁は１９日の金融政策決定会合の終了後、記者会見を開いた。

中東情勢の緊迫化し、原油価格が高騰する中での追加利上げの判断に関して、「原油価格上昇に伴う（企業の）交易条件の悪化が、景気をどの程度下押しするかを点検していく」との考えを示した。

日銀が政策判断で重視する、一時的な変動要因を除いた「基調的な物価上昇率」については、原油価格高騰によって「先行き、上下双方向に変動しうると思っている」と説明。その上で、金融政策の決定権を持つ政策委員の中では、上振れリスクを指摘する意見が多かったことを明らかにした。

また、見通しの上振れ、下振れのリスクが無視できないと判断した場合には、「ある種のリスクマネジメント的なアプローチから、リスクの方に重点を置いて、政策を考える可能性もゼロではない」とも述べた。

外国為替市場で円安基調が続いている状況については、「昔に比べて為替レートの変動が、（企業の）価格転嫁の動きに与える影響が強くなっている可能性がある」と指摘し、「注意しながら状況を分析したい」と話した。

日銀は１８、１９日の決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度に据え置くことを決めた。