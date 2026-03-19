◇プロ野球 ファーム・リーグ 西地区 阪神 13-4 オリックス(19日、SGL)

阪神2軍が15安打13得点とし、オリックス2軍に快勝しました。

先発のラグズデール投手が制球に苦しむなどで2失点と、初回にリードを許した阪神。それでも裏の攻撃では前川右京選手のタイムリーで1点を返します。

すると3回からは打線が奮起。対するオリックスの先発・山口廉王投手の前に2つの四球とヒットで1アウト満塁の好機をつかむと、打席にはドラフト1位ルーキー立石正広選手が向かいます。立石選手は3球目のストレートをとらえ、レフトへの豪快弾。ファーム第1号が満塁弾となりました。

さらに4回にも打線が躍動。まずは濱田太貴選手が満塁の好機から2点タイムリーを放ちます。ここでマウンドは2番手・川瀬堅斗投手にスイッチ。ここで立石選手に打席が回るも、代打として小野寺暖選手が打席に送られました。小野寺選手は死球を浴び、再び満塁。この好機から榮枝裕貴選手や戸井零士選手がタイムリーを放ち一挙5得点としました。

さらに5回には先頭で打席に向かった佐野大陽選手がソロHR。8回にも先頭で打席に向かった前川選手がソロHRを放つなど、打線が躍動を見せました。