3児の母・丸高愛実「子供達だいすきメニュー」3品の料理に「茶色たくさんあるの共感」「喜ぶ顔が目に浮かぶ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/19】タレントの丸高愛実が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「茶色たくさんあるの共感」子供達だいすきメニュー3選
丸高は「子供達だいすきメニュー」と報告。公開された写真には、手羽中の唐揚げやレンコンのきんぴら、ジャガイモと人参の炒めものなどが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「茶色たくさんあるの共感」「うちと同じです」「子供たちが喜ぶ顔が目に浮かぶ」「愛情が伝わってくる」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「茶色たくさんあるの共感」子供達だいすきメニュー3選
◆丸高愛実、子供たちが喜ぶ献立を披露
丸高は「子供達だいすきメニュー」と報告。公開された写真には、手羽中の唐揚げやレンコンのきんぴら、ジャガイモと人参の炒めものなどが並んでいる。
◆丸高愛実の手料理に反響
この投稿に、ファンからは「茶色たくさんあるの共感」「うちと同じです」「子供たちが喜ぶ顔が目に浮かぶ」「愛情が伝わってくる」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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