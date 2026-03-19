気象庁が今日19日発表した最新の1か月予報によりますと、この先1か月の気温は全国的に平年より高い予想です。季節先取りの暖かさとなり、週末以降は、九州から関東で続々と桜の開花ラッシュとなりそうです。一方、東日本・西日本では天気のぐずつく日が多くなるでしょう。水不足の解消が期待されますが、少雨の影響が残る可能性もあり、引き続き、降水の状況に注視が必要です。

季節先取りの暖かさ 夏日となる日も

今日19日、気象庁は最新の1か月予報を発表しました。

それによりますと、この先1か月、日本付近の上空の気温は平年より高いと予測されています。

平均気温は全国的に平年より「高い」でしょう。この先は、季節先取りの暖かさとなり、4月に入ると、東日本や西日本では最高気温25度以上の夏日となる日も出てきそうです。

今日19日は東京と広島で桜の開花が観測されましたが、週末以降は、九州から関東で続々と開花ラッシュとなり、各地で見ごろを迎えそうです。



日中は暖かいですが、朝晩との気温差が大きい時期ですので、コートやジャケットなどの脱ぎ着で上手に調節し、体調を崩さないようお気をつけください。

東日本・西日本は降水量多い 水不足解消に期待

東日本・西日本付近は、1か月平均の海面気圧が周囲よりも低いと予想され、低気圧や前線の影響を受けやすくなりそうです。そのため、この先1か月の日照時間は、東日本の太平洋側と西日本で「少ない」、東日本の日本海側で「平年並みか少ない」予想です。降水量は東日本の太平洋側と西日本で「平年並みか多い」と予想されています。

3月中旬から4月にかけて、前線が停滞して天気がぐずつくことを「菜種梅雨」と言いますが、そうした日が多くなりそうです。予定が多くなる時期ですので、日々の気象情報をこまめに確認するようにしてください。

また、昨年11月中旬以降、降水量の少ない状態となっている所では、水不足の解消が期待されますが、少雨の影響が残る可能性もあり、引き続き、降水の状況に注視が必要です。



一方、高気圧に覆われやすい沖縄・奄美では、向こう1か月の日照時間は「多い」、降水量は「少ない」予想となっています。



【北日本】北海道・東北地方

【東日本】関東甲信・東海・北陸地方

【西日本】近畿・中国・四国・九州北部・九州南部

【沖縄・奄美】鹿児島県奄美地方・沖縄地方