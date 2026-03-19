【静岡ホビーショー】 5月13日～17日 開催予定 会場： ツインメッセ静岡 静岡市駿河区曲金3-1-10

TIPSは、5月13日から17日の期間ツインメッセ静岡にて開催予定の第64回静岡ホビーショーに合わせたアオシマ、タミヤ、ハセガワ本社の見学を含むツアーを実施する。料金は15,800円から。

本ツアーは4種のコースを展開する。「1号」（17,800円）では5月15日にタミヤ、ハセガワを1日で巡り、トリケラトプスのプラモデルを組み立て、塗装する。焼津さかなセンターでの食事も含まれている。

「2号」（15,800円）では5月15日にタミヤ、ハセガワの見学、「ルモンドふじがや」でのランチとスイーツデコレーション体験、徒歩での「プラモニュメント」巡りを実施する。5月16日に実施する「3号」（19,500円）はアオシマ、タミヤ、ハセガワを見学し、「元祖・丁子屋」でのとろろ汁を含む食事、静岡ホビーショー会場の自由見学を実施する。ホビーショー会場では入場特典を進呈するという。

東京都品川駅を発着する5月16日から1泊2日の「SP号」（59,000円）では、1日目にアオシマ、タミヤ、ハセガワの見学、「ルモンドふじがや」でのランチとスイーツデコレーション体験、くれたけインプレミアム静岡アネックスへの宿泊を経て、2日目に4時間半の静岡ホビーショー見学、17時30分頃品川駅着、解散となる。

タミヤ本社

ハセガワの製品見学

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