本日3月19日(木)、愛媛県宇和島市で桜が開花しました。四国では太平洋側から桜前線が北上中です。来週にかけて、そのほかの四国各地で続々と開花の便りが届くでしょう。

今日19日 愛媛県宇和島市で桜が開花

本日3月19日(木)、愛媛県宇和島市の桜(ソメイヨシノ)が開花しました。宇和島市では昨年(3月23日)より4日早くなりました。



※宇和島市では、2005年に気象庁の機関である宇和島測候所の無人化に伴い桜の観測が行われなくなった後、2006年からこれまでと同じ定義に基づき、気象庁OBの方に観測を委嘱するなどして市が独自に観測を続けています。

22日に松山で開花予想 来週は高松や徳島も開花へ

四国地方の桜の開花・満開予想を見てみますと、平年並みか平年より早い予想です。

来週には松山や高松・徳島からも桜の便りが届くでしょう。また3月中には、高知や宇和島で満開となり、4月のはじめには各地で見ごろを迎えそうです。

2週間天気をチェックしてお花見の計画を

2週間天気を見てみますと、晴れる日が多いですが、来週は短い周期で天気が変わりやすく、雨の降る日があるでしょう。気温は平年より高い見込みで、桜はこの先一気に咲き進みそうです。

晴れる日ほど、朝晩と日中の気温差が大きくなります。昼間は上着いらずの暖かな日が多いですが、朝晩は冷え込みますので、夜桜を楽しむ方は暖かい服装でお出掛けください。