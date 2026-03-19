長らく「芸能界の登竜門」としてもてはやされ、数々の人気タレントを生み出してきたミスコンや芸能オーディションだが、近年は容姿の審査への批判的な視点から、開催を取りやめるミスコンも出てきている。その流れはアナウンサーの人材にも影響しているようだ。

【写真】ミス慶應、ミスソフィア…ほか、“ミスキャンパス”出身のアナウンサーたち

昭和中期から開催されるようになった「ミスキャンパス」からは、数々のアナウンサーが輩出された。女性アナ評論家の丸山大次郎氏が解説する。

「1996年の準ミス青山の滝川クリステルさんをはじめ、元々ミスキャン出身アナは少なくありませんが、ゼロ年代が量・質ともに充実期。中野美奈子さんをはじめ、人前に立つ度胸と好印象のルックスを兼ね備えた逸材が、バラエティの即戦力として活躍しました。ミスキャンが資質のお墨付きをしていたのでしょう」

ミスコンと同様に、ミスキャン出身者には教養としてのコミュニケーション能力が備わっている者が多いと社会学者の太田省一氏は指摘する。

「代表例は、現在はタレントで活躍する田中みな実さん。準ミス青山2007の経歴を持つ彼女は"あざとい"というジャンルを確立した。一見男性に媚びるようなネガティブなスタンスを、卓越した能力でポジティブな意味に変換させました」

近年は、2020年に上智大学が従来の「ミスソフィア」を廃止し、男女混合の新コンテストを開始するなど、ミスキャンのあり方は変容を遂げている。

そうした潮流も相まって、ここ数年はミスキャン出身者も減少している。代わりに芸能経験のない人材も増えていると丸山氏は指摘する。

「水卜麻美さん（日テレ）や南後杏子さん（TBS）をはじめ、ミスキャンや芸能活動を経由しないタイプが好感度を獲得する例も増えてきました。育成という長期的な観点で、局側も新人をバラエティではなく情報番組に起用する機会が増えていくかもしれません」

取材・文／小野雅彦

※週刊ポスト2026年3月20・27日号