日本サッカー協会は１９日、今月下旬に始まる英国遠征に臨む日本代表メンバー２８人を発表した。

けがで代表を離れていた冨安健洋（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）が復帰し、２０歳の塩貝健人（ウォルフスブルク）が初選出された。負傷している遠藤航（リバプール）、久保建英（レアル・ソシエダード）らは選ばれなかった。

日本は３月２８日にスコットランド代表と、同３１日にイングランド代表と戦う。森保一監督は「両チームともワールドカップ（Ｗ杯）で優勝、上位進出ができるチーム。Ｗ杯基準の高いインテンシティーを体感し、チームのコンセプトを全員で確認していきたい」と語った。

メンバーは以下の通り。

ＧＫ 早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）

ＤＦ 谷口彰悟（シントトロイデン）、渡辺剛（フェイエノールト）、冨安健洋（アヤックス）、安藤智哉（ザンクトパウリ）、伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）、瀬古歩夢（ルアーブル）、菅原由勢（ブレーメン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

ＭＦ／ＦＷ 伊東純也（ゲンク）、鎌田大地（クリスタルパレス）、三笘薫（ブライトン）、小川航基（ＮＥＣナイメヘン）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、中村敬斗（スタッド・ランス）、佐野海舟（マインツ）、鈴木唯人（フライブルク）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、佐野航大（ＮＥＣナイメヘン）、塩貝健人（ウォルフスブルク）、後藤啓介（シントトロイデン）、佐藤龍之介（Ｆ東京）