お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。同期のキングコングとの関係性を語った。

山里はオードリー若林正恭の代理MCを務めた。西野亮廣は若林の休養に「それはしょうがない」と理解を示すも「なんで山ちゃんなん」とつっこんだ。

2組は大阪NSC（吉本総合芸能学院）22期生の同期で、ダイアン、なかやまきんに君、とろサーモン久保田など、現在も多くの芸人が活躍している。山里は「（同期が辞めずに）残っている大きな要因がここ（キングコング）なの」と明かすと、西野は「もう漫談仕上がってる」と山里が何度も同期のトークをしていることをイジった。

キングコングはNSC在籍中にNHK上方漫才コンテスト最優秀賞を受賞するなど、異例のスピードで活躍していた。山里は「（キングコングの）快進撃がすごかった。在学中に賞レース取るし、俺たちの授業で受賞するシーンを見せやがったバカがいたの」と当時の授業の様子を明かし「キンコンがネタやって、受賞するシーンまで全部見て。俺たち同期は『クーッ』ってなってるのに。たった1人、床たたいて笑ってたの、ダイアンの津田（篤宏）」と明かし笑わせた。

春日俊彰は「さすがだなぁ」と笑った。