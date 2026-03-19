キューピー直伝、新感覚“マヨソース”レシピに30万表示「レタスがいくらでも…」「もう少し早く知っていたら！」
キユーピーの公式X（@kewpie_official）が投稿した、旬のレタスを楽しむ「マヨの簡単ディップソース」が話題となり、19日15時時点で30万表示、4043件のいいねを集めている。
【投稿】新感覚…！「マヨの簡単ディップソース」作り方
同アカウントが「レタスがあっという間になくなるくらい、いくらでも食べられます」と紹介するこのレシピは、塩昆布とマヨネーズを和えるだけという手軽さが特徴。シンプルながら、ありそうでなかった組み合わせが“新感覚のマヨソース”として注目を集めている。
投稿には「もう少し早く知りたかった！」「意外な組み合わせ、やってみます」「新しい視点！」「おいしそう」といった声が寄せられているほか、「ホワイトアスパラにも合いそう」「レモンを足しても良さそう」といったアレンジの提案も見られ、反響が広がっている。
【投稿】新感覚…！「マヨの簡単ディップソース」作り方
同アカウントが「レタスがあっという間になくなるくらい、いくらでも食べられます」と紹介するこのレシピは、塩昆布とマヨネーズを和えるだけという手軽さが特徴。シンプルながら、ありそうでなかった組み合わせが“新感覚のマヨソース”として注目を集めている。
投稿には「もう少し早く知りたかった！」「意外な組み合わせ、やってみます」「新しい視点！」「おいしそう」といった声が寄せられているほか、「ホワイトアスパラにも合いそう」「レモンを足しても良さそう」といったアレンジの提案も見られ、反響が広がっている。