【GR2728OEL-BK】 3月27日 発売予定 価格 スタンド付属モデル：84,800円 スタンドレスモデル：76,800円

MSYは、同社の「GRAPHT」ブランドよりゲーミングモニター「GR2728OEL-BK」を3月27日に発売する。価格はスタンド付属モデルが84,800円、スタンドレスモデルが76,800円。

本製品は、有機ELと量子ドットを組み合わせたQD-OLEDパネルを採用するゲーミングモニター。27インチのWQHD解像度で、リフレッシュレートは280Hz、応答速度は0.03msと、残像感やブレを大幅に低減させつつ、滑らかかつ鮮明な映像を映し出す。

また、既にモニターアームを使用しているユーザーからの「付属スタンドは使わない」という声に応え、スタンドレスモデルをラインナップ。デスク上のスペースを有効活用でき、価格も抑えた手に取りやすいモデルとなっている。また、ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」では、期間限定で対象モニターアームとのセット販売も行なわれる。

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