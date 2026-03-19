タレントの平愛梨（４１）が１９日、都内で行われた「Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ『お店と同じ価格』発表会」に登場した。

平は、２０１７年にサッカー日本代表の長友佑都選手と結婚。４児をもうけた。Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓは「私生活に欠かせない。今では週２、夫が遠征中は週４ぐらい利用している」というヘビーユーザーで、「子供が４人いると成長とともに出費に驚く。お店と同じ値段で出していただけるのは、うれしくてありがたい」とにっこり。

さらに「ウーバーを上手に使って、一緒にゆっくり食事をしながら家族のハッピーな時間を過ごせたらなと思う。これは最高の価値がある。本当にブラボーです！」と力を込めた。

Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓとの出会いは、フランスで第３子を出産した時。「産後病院食として出てきたのが、パスタに塩コショウを振ったものだけだった。その時そばにいてくれた女性スタッフが『ウーバーしよう』と言ってくれたのが、出会い」と話した。

子育てでは「スーパーで買い物する時、ベビーカーに１人乗せて、２歳の子は抱っこ紐。あとの２人はサイド」と、日々の生活に大奮闘。

そんな中、誕生日ケーキのデリバリーに大助かりなのだそう。「家族が６人だと、１年に６回誕生日をしないといけない」が、「そんな時ケーキを見つけて感動した」。

「すぐ夫に『これで頼んでいい？』って聞いたら『いいでしょ。大変なんだからわざわざ買いに行かなくていいよ！』って言ってくれた。子供たちのケーキは全部注文してます」と明かした。