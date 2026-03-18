【B.LEAGUE】横浜EX、ロスター5名欠場の窮地を救った新戦力！新加入ケイタが衝撃ダブルダブル＆ボイドIII爆発で青森に109-67圧勝

横浜エクセレンスが、逆境を跳ね返す異次元の強さを見せつけました！

2026年3月18日（水）に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第25節。アウェーでの青森ワッツ戦に臨んだ横浜EXは、主軸を含む5選手が非帯同という絶体絶命のロスター編成ながら、109-67という驚愕のスコアで圧勝。

加入直後の新助っ人と、リーグ最強スコアラーが躍動した「伝説の一戦」を振り返ります。

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。

この度、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第25節 青森ワッツ戦を終えましたので、その結果を報告させていただきます。

水曜ナイターで行われたアウェー戦も最後まで熱い応援ありがとうございました！

終盤戦に差し掛かった今シーズンも引き続き最後まで熱い応援を何卒よろしくお願いいたします！！

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」第25節 青森ワッツ戦

◯青森 67―109 横浜EX(勝利)

水曜日ナイターで行われた青森戦。

ここから中1日で横浜BUNTAIでの福井戦を迎える連戦初戦。

そんな一戦はインジュアリーリストに登録されている「#14 カリム・エゼディン」、「#34 ベンジャミン・ローソン」に加え、「#2 河合瑠那」、「#8 西山達哉」、「#11 木下大南帆」も非帯同となる苦しいロスター編成となります。

そんな中、前日の3月17日(火)に加入が発表された「#6 シェイク・ケイタ」がロスター入りをします！

そして迎えた立ち上がり、「#1 トレイ・ボイドIII」が開始から1:50時点で5得点をあげて「青森2-5横浜EX」とリードを奪います！

ですが、そこから青森にペースを握られて「青森8-5横浜EX」と逆転を許してしまいます。

その後は再度追いつくなどお互いに譲らない展開となる中、「#6 シェイク・ケイタ」がコートイン。

加入発表翌日の一戦で早速横浜EXデビューを飾ります。

その「#6 シェイク・ケイタ」がコートインから20秒で早速アシストを記録し存在感を示すと残り2:11時点で加入後初得点も記録！

新加入選手が早速スタッツを残します。

さらには先月、右膝前十字靭帯損傷の再発から復帰をした「#0 板橋真平」がタフな3Pシュートを決めて、復帰後流れの中から初得点を記録しベンチからも祝福を受け「青森22-37横浜EX」で1Q終了。

チームに勢いがつく形で2Qを迎えます！

2Qに入っても「#4 スティーブン・ハート」がオフェンスリバウンド3を含む5リバウンドを記録し、チーム全体でも9オフェンスリバウンドを含む17リバウンドを記録するなど、攻守でリズムを掴み着実にリードを広げ「青森36-60横浜EX」で前半終了。

後半に入っても3Qだけで「#1 トレイ・ボイドIII」が3Pシュート4本中4本決めるなど16得点の活躍を見せ、B2得点ランキング首位の存在感を放つと「青森51-91横浜EX」で3Q終了。

4Qでは新加入の「#6 シェイク・ケイタ」が5得点をあげて横浜EXデビュー戦で2桁得点を達成！

リバウンドと合わせてダブルダブルを達成する活躍を見せました！

そして5選手が非帯同となる中、4選手が2桁得点を記録するなどチーム一丸となってアウェーでの水曜ナイターゲームに勝利！

勝利の勢いと共に、中1日でクラブ史上最多来場者記録更新のかかった横浜BUNTAIでの福井ブローウィンズ戦を迎えることになりました！

試合後コメント



#6 シェイク・ケイタ

今日久しぶりに試合に出場して最初は緊張しましたが、すごい楽しかったです！

チームも悪い部分はあったんですけど、まずは勝ちきって良かったと思います。

また、次も引き続き頑張りますのでよろしくお願いします！



河合竜児 HC

青森さんがスモールラインナップで来ることはわかっていたので、マッチアップをどうするのかなど、すごく難しくなると思っていました。

その中で実際に難しい入りとなりました。

試合には勝てましたが、2Pシュート成功率では下回っていたりと、いかにレイアップを許したかという部分は我々のこれからの課題ですし、そういったところは「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」を目指す上で改善していきたいと思います。

本日も各地から熱い応援ありがとうございました！

<p><strong>次回ホーム戦情報</strong><br>中1日で迎える次戦は、今シーズン初となる横浜BUNTAI開催！！<br>「<a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="bc5dea80-7a69-4355-9397-6c97b26c585a" href="https://yokohama-ex.jp/news/detail/yokohamashiminday2526"><strong>横浜市民デー</strong></a>」として、横浜市在住・在勤・在学の皆様がお得にご観戦いただけるだけでなく「<a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="bc5dea80-7a69-4355-9397-6c97b26c585a" href="https://yokohama-ex.jp/news/detail/GREENWAVEDAYS202526"><strong>GREEN WAVE DAYS</strong></a>」として豪華ゲストも来場予定の一戦。<br>Game1はチケット完売、そしてGame2もチケット残りわずかとなった一戦への皆様のご来場をお待ちしております！<br><img src="https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/36241/147/36241-147-c3d3b3a3ff3761421e8009f3de71f27e-1080x1920.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff" alt="" /></p><p><a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="4fea1358-1f22-4844-b12a-a678d6a8e317" href="https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260320_20260321/"><strong>りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第26節</strong></a><br><strong>【日程】</strong><br>2026年3月20日(金・祝)17:05<br>2026年3月21日(土)14:05</p><p><strong>【対戦相手】</strong><br>福井ブローウィンズ</p><p><strong>【アリーナ】<br>横浜BUNTAI</strong><br>〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番1<br>JR京浜東北/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分<br>横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分<br><img src="https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/36241/147/36241-147-9a21aecdaa0fef208a15d5b1ec1004a4-950x510.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff" alt="" /></p><p><strong>X</strong><br><a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="dcadc1de-88de-4a13-88e3-2050f1599f79" href="https://x.com/yokohamaex_"><strong>https://x.com/yokohamaex_</strong></a></p><p><strong>Instagram</strong><br><a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="dcadc1de-88de-4a13-88e3-2050f1599f79" href="https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/"><strong>https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/</strong></a></p><p><strong>YouTube</strong><br><a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="dcadc1de-88de-4a13-88e3-2050f1599f79" href="https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence"><strong>https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence</strong></a></p><p><strong>LINE</strong><br><a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="dcadc1de-88de-4a13-88e3-2050f1599f79" href="https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true"><strong>https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true</strong></a></p><p><strong>TikTok</strong><br><a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="dcadc1de-88de-4a13-88e3-2050f1599f79" href="https://www.tiktok.com/@yokohamaex_"><strong>https://www.tiktok.com/@yokohamaex_</strong></a></p><p><strong>マスコットSNS</strong><br><a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="dcadc1de-88de-4a13-88e3-2050f1599f79" href="https://x.com/45pick80roll"><strong>https://x.com/45pick80roll</strong></a><strong></strong></p><p>試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！<br><a rel="nofollow ugc noopener" data-link-id="dcadc1de-88de-4a13-88e3-2050f1599f79" href="https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003"><strong>https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003</strong></a><strong><br>※外部リンクとなります。</strong><br><img src="https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/36241/147/36241-147-883c1ea0a3a538d7e83d28e4d12ea009-1920x1080.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff" alt="" />株式会社横浜エクセレンス<br>横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。<br>かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。<br>クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。<br>すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。<br><a href="https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000036241.html" rel="noopener noreferrer">企業プレスリリース詳細へ</a><br><a href="http://prtimes.jp/" rel="noopener noreferrer">PR TIMESトップへ</a></p>

合流翌日にダブルダブルをやってのけるケイタ選手、まさに「本物」が来ましたね！5人も不在の中での100点越えは、チーム全体の底力が上がっている証拠。

次のBUNTAI戦は、この熱狂がさらに加速しそうです。クラブ新記録の目撃者になるなら、今週末がそのチャンスですよ！