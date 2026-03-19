日本サッカー協会は１９日、国際親善試合、英国遠征（現地時間２８日スコットランド戦、同３１日イングランド戦）に臨む日本代表メンバーを発表した。

Ｗ杯メンバー発表前最後の活動となる今回は、第２次森保ジャパンでは最多の２８人が招集された（これまでの最多は２７人）。ベンチ入りメンバーは２６人になる見通しながら、なぜプラス２人を招集したのか。会見で森保一監督は「まだまだ多くの選手を招集させてもらって、その中で本来ならばチームの強化をしていきたいが、ベンチ入り出来る選手とプラス、バックアップという意味で２８人が適正かなと。もっと他にも呼びたい選手、見たい選手はいたが、プラス２人はこれまでもバックアップということで、けが人が出たりへの対応と、今回が初招集の選手もＷ杯直前とはいえ招集している。チームの強化、積み上げをしていく。１１月から活動が長く空いた中で、もう１回基本的コンセプトを確認しながら、積み上げをしていくなかでより多くの選手にチーム戦術の共有をしていくということで、多くの選手を招集した」と、昨年１１月以来の活動ということもあり、２８人の招集に至ったと説明した。

また、ケガから復帰ばかりの伊藤洋、冨安も今回のメンバーに入っているが、自チームではまだ９０分フル出場していない。そのため「彼らのポテンシャルを考えれば、コンディションが良ければ日本代表に選ばれて、Ｗ杯の舞台で戦うことは当然あっていいこと。今のコンディションからさらに本大会へ向けて上がることを想定して、かつ招集がずいぶん間が空いているので、もう１回チームコンセプトをこの３月の活動で確認するのと、本人たちのコンディションがどうかも確認する活動にできれば」と言及。絶対的な守備の２選手が復帰したことも、２８人の招集に至った理由の一つにはある。

また、塩貝を初招集した理由について指揮官が「代表のコンセプトをより多くの選手に知ってもらって、我々も選手を把握した中で、最後、最強のチームを作っていくという選び方として、日本代表の選択肢の１人として（塩貝を）呼ばせてもらって、彼の力量、特長を実際チーム活動の中で我々が確認する。全てＷ杯につながると思っています」と話したように、前回が初招集だった後藤や、招集歴の浅い佐藤らも含めてチーム戦術の共有を図り、底上げにつなげたい意図も見える。全てはＷ杯で優勝するため。メンバー発表前最後の活動を最大限に生かす。

以下が招集メンバー。

【招集メンバー】▼ＧＫ早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）▼ＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）、渡辺剛（フェイエノールト）、冨安健洋（アヤックス）、安藤智哉（サンクトパウリ）、伊藤洋輝（バイエルン）、瀬古歩夢（ルアーブル）、菅原由勢（ブレーメン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）▼ＭＦ／ＦＷ伊東純也（ゲンク）、鎌田大地（クリスタルパレス）、三笘薫（ブライトン）、小川航基（ＮＥＣ）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、中村敬斗（Ｓランス）、佐野海舟（マインツ）、鈴木唯人（フライブルク）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、佐野航大（ＮＥＣ）、塩貝健人（ウォルフスブルク）、後藤啓介（シントトロイデン）、佐藤龍之介（ＦＣ東京）