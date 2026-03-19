◇MLB オープン戦 ドジャース5-1ジャイアンツ(日本時間19日、キャメルバックランチ)

ドジャースの大谷翔平選手がプロ野球でのピッチクロックの導入やボール規格について見解を明らかにしました。

この日、大谷選手はジャイアンツとのオープン戦に初登板し、4回1/3を61球投げて、4奪三振、2四球、1安打、無失点の好投、勝利投手となり、シーズン開幕に向けて順調な仕上がりを見せました。

日本時間15日に大谷選手はWBCを終えたばかりで、今大会侍ジャパンはベスト8という結果となりました。

NPBの選手たちはピッチクロックやピッチコムは今大会で初めて使用した選手が多く、NPBでの導入やボール規格について大谷選手は、「どうなんですかね。見ている方はもちろん楽だと思います。それはファンの方たちにとっては、（ピッチクロック等が）あった方がいいんじゃないかなとは個人的には思うので」と観客の視点に立って持論を語りました。

選手としては、「必ず導入しなければならないということでもないですし」と冷静に言及。「世界で勝ちたいなら導入すべきだとはもちろん思いますけど、『我々は我々の野球をするんだ』と思っているのであれば、別に変える必要ないのかなとは思っています」と自らの考えを明確に示しました。

侍ジャパンのデータ面についての質問に対しては、「データの（担当の）方々に関しては、本当に頑張ってもらった」と語り、「台湾の選手だったりチェコの選手、全員分があるかと言われたら、そういったわけではない中で、少ない資料をうまくまとめてくれていたなと思うので、感謝しています」とデータ担当の方々へ感謝を伝えました。