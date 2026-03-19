お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。同期でゲストのキングコングと番組開始早々に暴露合戦になった。

オードリー若林正恭の代理MCを務めた山里は「たぶん今日来る人たちも、若ちゃん（若林）にいろんなことを掘ってもらえると思って来てるわけじゃん。本当は申し訳ないなって気持ちがあったんだけど、誰が来るか聞いたときに心からこう思ったね、“ざまあ”って」とゲストで同期のキングコングをイジった。

西野亮廣は若林の休養に「それはしょうがない」と理解を示すも「なんで山ちゃんなん」とつっこんだ。

山里は「俺たち同期でさ、一緒に戦ってきた仲だからいろんな熱い思いもあるから話しやすいじゃない？」とわざとらしい笑顔で語ると、「西野がさ、東京行って大成功してbaseよしもと帰って来て、楽屋でギター弾きながら芸能人とキスした話…」とリクエストしスタジオを笑わせた。春日は「なんだその話」と笑った。西野は「しゃべっちゃダメやし、つぶし合ったら終わりまっせ」とつっこんだ。

すると今度は西野が「彼（山里）は沖縄の風俗店でメガネ置いてきてます」と暴露で返すと、山里は「お前いいかげんにしろよ」とツッコんだ。西野は「レーシック手術をしてメガネの度が入らない」と笑い、山里は「1年後お店行ったら『山里様ご来店』って飾ってあった」と後日談で笑わせた。

2組は大阪NSC（吉本総合芸能学院）22期生の同期。キングコングは在籍中にNHK上方漫才コンテスト最優秀賞を受賞するなど、異例のスピードで活躍していた。

梶原は2組の関係を「ドロドロ」と語り、山里はキングコングの嫌がらせをしていたことを告白した。