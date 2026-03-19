Wリーグが自由交渉選手リスト更新…東京羽田から3x3女子日本代表候補の森美麗ら3名、計5名がリスト入り

3月19日にWリーグが自由契約選手リストを更新。東京羽田ヴィッキーズから3名、日立ハイテククーガーズ、姫路イーグレッツからそれぞれ1名が新たにリストに公示された。

今シーズンからWプレミアに昇格したものの、今シーズン通算3勝25敗でプレミア最下位となり自動降格が決定している東京羽田。「FIBA U19女子ワールドカップ」など国際大会の経験も持ち、3x3女子日本代表の強化合宿にも参加している森美麗、ともに今シーズンから加入した磯野志歩、倉持のりかが契約満了により退団する。

日立ハイテクからは在籍4年目だった林未紗、姫路からは木下風奏が新たにリスト入りした。

自由契約選手リストは、現時点で現所属チームへの選手同意書の提出がない選手が公示され、今後現役引退や他チームへの移籍、自チームへの残留などの可能性がある。

■Wリーグ自由交渉リスト3月19日公示選手



・木下風奏（姫路イーグレッツ）



・林未紗（日立ハイテク クーガーズ）



・磯野志歩（東京羽田ヴィッキーズ）



・森美麗（東京羽田ヴィッキーズ）



・倉持のりか（東京羽田ヴィッキーズ）