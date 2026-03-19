4月23日よりCBCテレビ「ドラマトリップ」枠で放送されるB&ZAIの今野大輝と加藤史帆がW主演を務める連続ドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』に香音、堀丞、しゅはまはるみが出演することが決定し、あわせてティザービジュアルが公開された。

参考：B&ZAI 今野大輝×加藤史帆がW主演 『その天才様は偽装彼女に執着する』4月23日より放送

本作は、村山犬とちかふじによる人気コミックを実写ドラマ化する“溺愛ラブコメディ”。29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛は、新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの“謎の無神経男”若月郁だった。

孤高の天才プログラマー・若月郁を演じるのは、B&ZAIのリーダーで、本作が連続ドラマ初主演となる今野。崖っぷちヒロイン・星野凛を、元日向坂46の加藤が演じる。

新たに出演が発表された香音は、凛の元同僚で、あらゆる手を使って凛から郁を奪い取ろうと画策する池本紗矢役を担当。堀は凛の兄で、郁からも信頼の厚い良き理解者でもある星野昂役、しゅはまは凛の母・星野千絵役をそれぞれ演じる。

公開されたティザービジュアルには、スーツ姿の郁（今野大輝）とドレスを纏った凛（加藤史帆）の姿が写されている。

【コメント】・香音（池本紗矢役）

池本紗矢役の香音です。紗矢ちゃんは、あらゆる手を使って凛の恋を揺さぶる小悪魔的存在として、思わせぶりに距離を縮めながら、物語をどんどんかき乱していきます。私もここまでの悪女を演じるのが、初めてだったので最初どこまでやりきったらいいのだろうと不安でしたが、現場で皆さんとディスカッションしていくことですごく見応えのある役になったと思うので、放送を楽しみにしていてください。

・堀丞（星野昂役）

若月郁の友人そして星野凛の兄である星野昂役を演じさせていただきます、堀丞です。妹の凛！ 家族！ 郁！ とのシーンはやく観てもらいたいオススメの場面が沢山あります！今回の撮影で、郁役のこんぴーとももの凄く仲良くなれました！今は第1話の放送がとにかく楽しみでございます!!!!!原作を読んでワクワクしながら4月23日を待ちます。

・しゅはまはるみ（星野千絵役）

たった3人の家族ですが、それぞれが家族への愛が溢れすぎていて、もっとずっとこの子たちの母親で居たいと感じられるような、とても素敵なドラマです。それでも、相手を思うからこそ空回りしてしまうんだから愛情って難しいもんですよねえ。偽装彼女という全く新しい設定に見えながらも実は硬派なこの作品。どうぞラストまで見届けてくださいね！

（文＝リアルサウンド映画部）