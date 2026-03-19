森保Jの英国遠征メンバー発表の数時間前に...不屈の男が“休業”宣言「W杯専用エンジンに交換するため」
日本サッカー協会は３月19日の午後、英国遠征に臨む日本代表メンバーを発表した。森保一監督が率いるサムライブルーは、現地28日にスコットランド代表と、同31日にイングランド代表と対戦する。
同日の午前中に、FC東京は長友佑都の負傷について発表。39歳のDFは、14日のJ１百年構想リーグ第６節の水戸戦で負傷交代。右ハムストリング肉離れと診断された。
クラブのリリース直後、長友本人が自身のXを更新。負傷を知らせる投稿を引用し、以下のように綴る。
「東京のタイトルとW杯専用エンジンに交換するため少しの間休業させていただきます」
当然ながら、長友は今回の森保ジャパンの活動では選外に。ただ、５大会連続のW杯出場を目ざす不屈の男は、復帰に意欲を燃やしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
同日の午前中に、FC東京は長友佑都の負傷について発表。39歳のDFは、14日のJ１百年構想リーグ第６節の水戸戦で負傷交代。右ハムストリング肉離れと診断された。
クラブのリリース直後、長友本人が自身のXを更新。負傷を知らせる投稿を引用し、以下のように綴る。
「東京のタイトルとW杯専用エンジンに交換するため少しの間休業させていただきます」
当然ながら、長友は今回の森保ジャパンの活動では選外に。ただ、５大会連続のW杯出場を目ざす不屈の男は、復帰に意欲を燃やしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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