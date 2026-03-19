写真：ピエール中野（凛として時雨）ソロカット＆『CENTRAL』タイムテーブル

音楽の街・横浜から日本の素晴らしい音楽を世界へ発信すべく誕生した、都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL』（以下『CENTRAL』）。

今回、4月4日にKアリーナ横浜で開催される“CENTRAL STAGE”に出演する凛として時雨から代表して、ピエール中野（Dr）へのインタビューが実現。多彩なラインナップが揃う『CENTRAL』に寄せる期待とともに、横浜という場所が持つ魅力を語ってくれた。

■もともと横浜という街が好きだと語る、ピエール中野

──2025年からスタートした『CENTRAL』という都市型音楽フェスについて、ピエールさんはどんな印象を持っていますか？

ピエール中野：まず、ブッキング力がすごすぎるなっていうのがひとつ。あと、開催地・横浜は、よく出かけたり、家族との思い出もあって、もともと街として好きなんですよね。港街としての歴史からくる趣もあるのに、都市として近未来感もあって、美しい。そういう場所で音楽フェスが行われるのはめちゃくちゃ良いなと思いました。

──Kアリーナ横浜、KT Zepp Yokohamaの屋内会場だけでなく、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場や無料エリアの臨港パークと野外会場もあり、街一体を使ったフェスというのも新鮮な印象があります。

ピエール中野：そうですね。海や公園、少し離れたところには横浜中華街があったりと、移動中も観光として楽しめますよね。カップヌードルを作ることができますし（笑）。

※補足：カップヌードルミュージアム 横浜にて、自分だけのオリジナル「カップヌードル」を作ることができる。

■意外性とともに相性の良さも感じる、多彩なラインナップ

──ピエールさんは4月4日、Kアリーナ横浜での“CENTRAL STAGE”に、凛として時雨として出演します。この日は、amazarashi、ORANGE RANGE、結束バンド、そしてオープニングアクトに汐れいらとバラエティ豊かな面々と共演します。

ピエール中野：amazarashi は、凛として時雨と音楽的に相性も良いし、ORANGE RANGEは幅広い世代に認知されているバンド。結束バンドにいたっては、僕は『ぼっち・ざ・ろっく！』にかなり言及してきたので、同じ会場にこのメンツが並ぶんだっていう意外性もあるけど、この組み合わせだと「どのバンドも好き」っていう層は一定数いると思うので、喜ぶファンも多いんじゃないかな。

──4月3日は＝LOVE、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、モーニング娘。’26、オープニングアクトに乃木坂46 6期生。4月5日はちゃんみな、HANA、優里、オープニングアクトに紫 今と“CENTRAL STAGE”の3日間だけ見ても、かなり豪華な組み合わせですよね。

ピエール中野：初日（4月3日）なんてイカれてますよね、ファンの妄想をそのまま具現化したみたいなラインナップで（笑）。5日の組み合わせも、旬なアーティストが並んでいて、当日はどうなるんだろうと思いますよ。でも、それぞれのアーティストのファンはもちろん、出演するアーティストやグループの皆さん同士お互いにリスペクトが絶対にあるはずなので、すごく見応えのあるステージになりそうですよね。

■ピエール中野が考える“自分の街”といえば？

──先ほど「横浜が好きで、よく出かける」とおっしゃっていましたが、これまで訪れて思い出に残っている場所など、横浜ならではの思い出ってありますか？

ピエール中野：交通手段としてシーバス（水上バス）というのがあって、横浜駅方面と山下公園方面を行き来できるんですよ。歩いて移動するのも楽しいけど、シーバスだと海から街の景色が観られるのが新鮮で良いんですよね。僕は埼玉県出身だから、そういう海の乗り物に乗る機会があまりなかったので、物珍しかった思い出があります。それから、ランドマークタワーの展望台ですよね。東京にも東京タワーやスカイツリーがありますけど、ランドマークタワーは周りに高い建物が少ないので、違った景色を楽しめますし、特に夜に行ったら夜景が綺麗で。あとは、ロープウェイ（YOKOHAMA AIR CABIN）も楽しいですよ。わりと最近できたんですけど、街中を横断するロープウェイなので景色も格別です。

──話題は変わりますが、開催地である“音楽の街”横浜にちなんで、ピエールさんにとって“自分の街”となると、どこになりますか？

ピエール中野：自分の街となると、まず地元が思い浮かびますけど、それ以外だと愛知県の豊橋がすごく好きです。そこにあるシライミュージックという楽器屋が、ドラムにとにかく強いお店なんですよ。ドラムについての知識が豊富で、ドラムに関する発信を細かく、丁寧にしてくれる。ドラムをきっかけに豊橋に行くようになったんですけど、それ以外にもごはんもおいしいし、海が近いからドライブするのにも最適。特に、石巻山からの景色がとても幻想的で、海も山もあって、流れ星まで見えたので、一緒に行った友達は「これ、ピンク・フロイドみたいじゃん！」って言い始めて興奮してました（笑）。

■国産ドラムメーカーは歴史も技術力もある

──では、「日本の響きを世界へ」という志をもった同フェスにちなんで。ピエールさんが世界に届けたい“メイド イン ジャパン”というと？

ピエール中野：あまり知られていないと思うんですけど、国産のドラムってたぶん世界シェアがいちばん多いんじゃないかな。YAMAHAもPEARLもTAMAもみんな日本のドラムメーカーだし。X JAPANのYOSHIKIさんやKing Gnuの勢喜 遊くんや僕もTAMAのドラムを使っていますし、海外でも最近来日したドリーム・シアターのマイク・ポートノイも使ってますしね。国産ドラムメーカーは歴史も技術力もあるので、世界中の名プレイヤーから支持されているんです。ぜひそこはいろんな人に知ってもらいたいですね。

──ちなみに、2025年開催の『CENTRAL』では、台北やクアラルンプールでも公演を行い、話題となりました。凛として時雨も海外でのライブ経験がありますが、過去の海外公演で受けたカルチャーショックって何かありましたか？

ピエール中野：凛として時雨は日本ではあまり合唱とか起きないタイプのバンドなんですけど、中国に行ったときはみんなひたすら歌っていたのはカルチャーショックでした。あとは、10年以上前にイギリスでライブをしたときは、ヘッドライナーのセッティングに合わせなくちゃいけなかったから、ギターとベースのアンプ位置が固定で。そのせいで、時雨の歴史上でただ一度だけTK（Vo、Gu）と345（Vo、Ba）の立ち位置が逆になったことがあったんです。あれは記憶に残ってますね。

■このフェスと横浜を一日通して遊び尽くしてほしい

──最後に、4月4日の“CENTRAL STAGE”を楽しみにしている皆さんに向けて、メッセージをいただけますか。

ピエール中野：「このバンド観たことあるけど、こっちは観たことないみたいな」っていうくらい、本当に幅広いメンツが並んでいますが、『CENTRAL』はちゃんと一貫性を持って集まっているフェスだと思うんです。そんな中で、凛として時雨はまた特殊なライブをすると思うので…そのへんも含めて楽しんでもらえたら嬉しいですし、何より横浜という素敵な街全体が楽しみどころ満載なので、このフェスと横浜を一日通して遊び尽くしてほしいです。

INTERVIEW & TEXT BY 西廣智一

■凛として時雨が出演！4/4の“CENTRAL STAGE”

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

【CENTRAL STAGE】

4/4（土）神奈川・Kアリーナ横浜

タイムテーブル

16:15- 汐れいら（オープニングアクト）

16:30- amazarashi

17:30- 凛として時雨

18:30- 結束バンド

19:35- ORANGE RANGE

チケット購入はこちら

https://central-fest.com/s/central/page/ticketlist2026

■公演情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

チケット購入はこちら

https://central-fest.com/s/central/page/ticketlist2026

【CENTRAL STAGE】

会場：Kアリーナ横浜

★凛として時雨は4/4の“CENTRAL STAGE”に出演。

4/3（金）開場16:30 / 開演18:00

4/4（土）開場15:00 / 開演16:30

4/5（日）開場15:00 / 開演16:30

https://central-fest.com/s/central/page/eventcentralstage_2026

【Echoes Baa 2026】

会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

4/4（土）開場11:00 / 開演12:30

4/5（日）開場11:00 / 開演12:30

https://central-fest.com/s/central/page/eventechoesbaa_2026

【CENTRAL LAB.】

会場：KT Zepp Yokohama

4/4（土）開場17:00 / 開演18:30

4/5（日）開場15:00 / 開演16:00

https://central-fest.com/s/central/page/eventcentrallab_2026

【CENTRAL FIELD】

会場：臨港パーク ※無料エリア

4/3（金）開園12:00

4/4（土）開園11:00

4/5（日）開園11:00

※3日間とも19:30閉園。

https://central-fest.com/s/central/page/eventcentralfield_2026

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』OFFICIAL SITE

https://central-fest.com/

凛として時雨 OFFICIAL SITE

https://www.sigure.jp/

ピエール中野 OFFICIAL SITE

https://www.pinakano.jp/