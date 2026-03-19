テクノスマート <6246> [東証Ｓ] が3月19日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の88円→90円(前期は86円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、経営環境、業績、将来の展望を総合的に勘案し、利益配当と内部留保額を決定することが望ましいと考えており、利益配当については、株主還元の安定化及び拡大と資本効率の改善を目指し、DOE（純資産配当率）の目標水準を５％以上にしております。 上記の配当方針を総合的に勘案し、2026年３月期の期末配当において、１株当たり２円の特別配当を実施することといたしました。 これにより、2026年３月期の１株当たりの期末配当金を46円とし、第２四半期配当金とあわせて年間配当金は１株あたり90円を見込んでおります。 なお、本件は、2026年６月開催予定の第92期定時株主総会に付議する予定であります。

