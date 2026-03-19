高市総理大臣とアメリカのトランプ大統領の日米首脳会談が20日未明に行われます。イラン情勢をめぐりトランプ大統領から日本に対して具体的な要求はあるのでしょうか？アメリカ・ワシントンからお伝えします。

シナリオが見えないトランプ大統領との直接会談。ある外務省幹部は、「無理な要求をされないために今やるべきことは“日米の結束”の重要性を伝えること」だといいます。

日米首脳会談は日本時間20日未明に行われる予定で、イラン情勢への対応が焦点です。

政府はこの間、トランプ大統領からホルムズ海峡への艦船の派遣など具体的な要求があった場合に備え、日本として何ができるか検討を続けてきました。

高市首相は国会で「日本の法律に従ってできないことはできないと伝えるつもり」と説明していますが、会談の冒頭は、カメラや記者にオープンになることも予想されます。ある外務省幹部は「トランプ大統領の口からどんな要求が飛び出すか正直わからない」と身構えています。

――展開が読めないとのことですが、高市首相はどう乗り切ろうとしているのでしょうか？

高市首相は、とにかく“日米の結束”を強調する考えです。

政府関係者によると、アメリカが事態の沈静化を図ろうとしていることに支持を表明する考えです。イランへの攻撃自体の評価は避けつつ、同盟国としての「連帯」を示す狙いです。

また、原油高対策としてアメリカ産の原油を日本が調達する意向を伝える方針です。さらに最大10兆円規模の第2弾となる対米投資プロジェクトを発表する予定です。