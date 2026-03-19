【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】日韓戦の全5ゴール（試合ハイライト）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）が日韓戦で見せつけた圧倒的な強さに、韓国メディアも脱帽している。

日本時間3月18日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ2026の準決勝で韓国女子代表と激突。今大会初失点を喫したものの、終わってみれば4ー1の快勝を収め、2大会ぶりのアジア制覇へ王手をかけた。

ライバルを全く寄せ付けなかったこの完勝劇に、韓国メディア『STARNEWS』は「日韓戦、無気力な完敗。女子サッカー、日本に1−4敗北…アジアカップ決勝進出を逃す」と題した記事を配信。「2大会連続の決勝進出に挑戦していた韓国女子代表が、またしても日本の壁を越えられずに脱落した」と悲嘆に暮れた。

同メディアは、試合内容の圧倒的な差を指摘。「この日、韓国はボール支配率が30%台にとどまり（公式記録は36.3%）、シュート数は6対21と大きく押し込まれた末に、日本の壁を越えられなかった」とスタッツの違いを報じた。さらに「これで韓国女子は、2015年の東アジアカップ（2-1勝利）以降、なんと11年目となる“日韓戦未勝利の沼”に陥ることになった。直近10試合が4分6敗だ」と嘆き節を連発し、通算が4勝12分20敗となり「格差がさらに広がった」と綴った。

「日本の集中力はなかなか乱れなかった」

日本のプレーについても手放しで称賛しており、前半15分のFW植木理子の先制点については「最後方からビルドアップをしようとしたが、相手の前方からの強いプレッシャーにボールを奪われた」と言及。25分のFW浜野まいかのゴラッソに対しても、「コーナー付近でDF2人が守備に出たが、浜野の突破を防げなかった」と日本の個の力に屈したことを認めた。

その上で「窮地に追い込まれた韓国は日本の隙を探そうと努めたが、日本の集中力はなかなか乱れなかった。シュート機会すら掴めないもどかしい試合が続いた」と、日本の隙のない試合運びを高く評価した。試合はその後、日本がセットプレーからDF熊谷紗希が追加点を奪うと、1点を返された直後にFW千葉玲海菜がカウンターから「事実上の終止符を打つ楔（くさび）のゴール」を沈め、韓国の息の根を止めた。

アジアの頂点まであと1勝。注目の決勝は日本時間3月21日の18時にキックオフが予定されている。相手は準々決勝で北朝鮮代表、準決勝で前回王者の中国代表と強豪を連破してきた開催国のオーストラリア代表だ。なでしこジャパンは完全アウェーのファイナルでも強さを発揮できるか。期待したい。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

