大谷の登板中に外野で起きたハプニング

【MLB】ドジャース 5ー1 ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）

思わぬ“珍事”にマウンドの大谷翔平投手も困惑の表情を浮かべた。大谷は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板。好投を続けるなか、外野で起こった出来事を不思議そうに見つめるシーンがあった。ファンの間でも「ショウヘイが攻撃的な見つめ方をしている」と、困惑が広がっていた。

気温37度の猛暑のなか快投を続けた大谷を他所に、外野スタンドから突然現れたカラフルなビーチボールがフィールドに“乱入”した。中堅を守っていたキム・ヘソン内野手がすぐに気づいて対応したが試合は中断。大谷はマウンドで立ちすくみ、グラウンドへの思わぬ“来客”に戸惑っているかのようだった。

この一部始終をMLBが公式X（旧ツイッター）で公開。予期せぬハプニングと大谷の表情を絶妙に編集した動画はSNSで話題となった。ファンからは「そんな風になぜオオタニは見ているんだ？」「オオタニの顔つき、不機嫌」「爆笑」「なぜショウヘイの顔つきは混乱しているんだ」「この場面での彼（大谷）は可愛いと言って間違いないだろうか」などのコメントが飛び交い、大谷の心境に思いを巡らせた。（Full-Count編集部）