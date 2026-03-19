飼い主さんに名前を呼ばれた猫さんが見せたのは、まるで人間の子どものような可愛い反応だったそうで…。

可愛すぎると話題の動画はSNSで41万回再生の人気を集め、「はあ♡可愛い～♡」「ぬいぐるみみたい。可愛すぎる」「目がまんまるなの可愛すぎ」「しっぽまで可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：飼い主さんに『名前を呼ばれた黒猫』→次の瞬間…可愛すぎる『お返事』に悶絶】

名前を呼び掛けると…

TikTokアカウント『てんてん』に投稿されたのは、名前を呼ばれた猫さんが少し変わった反応をする様子です。動画に登場したのは、黒猫「てん」ちゃん。まんまるの目とツヤツヤの毛並みが素敵な女の子です。

甘えん坊でお喋りだというてんちゃん。ある日、フローリングの上で佇むてんちゃんに向かって、飼い主さんが「てんちゃん」と呼び掛けたといいます。すると、てんちゃんが少し変わった返事をしたそう。

人間の子どもみたい

「てんちゃん」と呼び掛けられたてんちゃんが、飼い主さんのほうを真っ直ぐ見ながら「ん？」と返事したといいます。まるで人間の子どものような反応とお返事。つぶらな瞳で見つめられながらこんなに可愛いお返事をされたら、胸がキュンキュンしてしまいそう。

キョトン顔のてんちゃんに、飼い主さんはさらに「どうしたの？」と話し掛けたといいます。てんちゃんは無言で飼い主さんを見つめていたそうですが、よく見ると尻尾がユラユラと揺れていたのだとか。尻尾でお返事していたのかもしれません。

ツンデレな一面も可愛い

さらに飼い主さんが「こっちおいで」と誘うと、やはり無言だったというてんちゃん。飼い主さんから目を逸らして、何か考えるような素振りを見せたのだとか。

飼い主さんがもう1度「こっちおいで」と呼ぶと、てんちゃんが飼い主さんのほうに歩き出したそう。

すぐには飼い主さんのほうに行かないツンデレな一面を見せてくれたてんちゃん。個性的なお返事も仕草も、全てが愛らしいてんちゃんなのでした。

てんちゃんの可愛さは、たくさんの人に笑顔と癒やしを届けることとなりました。

投稿には「返事と一緒に動くしっぽかんわいい」「めっちゃ可愛い黒ねこにゃん」「おめめくりくりで可愛い」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『てんてん』には、黒猫てんちゃんの日常の姿が投稿されています。今回紹介したお返事以外にも、てんちゃんの個性的な鳴き方を聞くことができますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント『てんてん』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。