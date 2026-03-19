都内にジョージア料理店オープン、シェフスタイルが話題

大相撲の元大関、栃ノ心剛史さんが東京都墨田区に開店したジョージア料理店で、現役時代から激変した姿を見せ話題となっている。Xに投稿した現在の姿に、ファンからは「痩せてる」「ジョージアちゃんこですね？」とコメントが寄せられた。

「本日は、栃ノ心シェフが手料理を振る舞います ご来店お待ち致しております！」として17日に投稿された写真では、黒地のエプロンに帽子という“シェフ・スタイル”に身を包んだ栃ノ心が、腕を組んで笑顔を見せている。体重176キロを誇った現役時代とはうって変わり、引き締まった体つきにファンからはコメントが相次いだ。

「痩せてる」

「かっこいい〜〜」

「大関のごはんたべたい」

「ジョージアちゃんこですね？」

「行きた過ぎる…」

ジョージア出身の栃ノ心は2006年の春場所で初土俵。幕内優勝1回、殊勲賞2回、敢闘賞6回、技能賞3回の成績を残し、2023年5月場所限りで引退した。その後は実業家やタレントとして活動。2月24日にジョージア料理レストラン「GEORGIAN HOUSE」をオープンした。



（THE ANSWER編集部）