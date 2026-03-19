タレントの菊地亜美が20日までに、自身のインスタグラムのストーリーズで第3子「妊娠説」の真相を明かした。



【写真】これは勘違いされちゃうかも…“お腹ぽっこり”の菊地亜美

菊地は「私のお腹がですぎていて お腹に赤ちゃんがいると多々思われているのですが.めちゃくちゃでてるだけです」と妊娠説を否定した。YouTubeでは離乳食作りなどを公開しているが、「ほとんどのYouTubeでお腹がキッチンの上に乗っていてすみませんwww典型的な腹直筋離開です」と実際にキッチンの縁に大きなお腹が乗っているようにみえるYouTube画像もアップした。



腹直筋離開とは、出産によりシックスパックが左右に伸び、離開する状態で、お腹がぽっこりと見える要因。通常は産後1年ほどで、自然に治るという。だが「YouTube全然取れていないので 更新が空いてしまってます.」と出産後1年未満での撮影だったため、よりお腹が大きく見える状態だったことも明かした。



菊地は2018年に一般男性と結婚し、20年8月に第1子女児、25年3月に第2子女児の誕生を報告している。「そしてうちは2人で完結です！失礼しました！笑」と締めた。



（よろず～ニュース編集部）