俳優・三浦友和が、19日までに自身のインスタグラムを更新。義兄の三回忌のために山梨県へ出かけたことを明かした。



【写真】まるでホントの兄弟のよう 日焼け肌が印象的な在りし日の2ショット

三浦は「清里のペンションべるでゅーらでの、義兄篠塚建次郎の三回忌に行ってまいりました。」と記し、「ラリー界のレジェンドです。」と敬意をこめた。篠塚さんの妻は三浦の姉にあたり、1986年グランドオープンのペンション「La VERDURA」のオーナーを務めている。



1948年生まれの篠塚さんは97年にパリ・ダカール・ラリーで総合優勝。91年、92年にはWRCアイボリーコースト・ラリーを連覇しており、WRC世界ラリー選手権とパリダカの日本人初の優勝者となった。自らがドライブしたソーラーカーでも日本最速を記録するなど生涯現役の姿勢を貫き、2022年には日本自動車殿堂入り。24年に膵臓がんのため亡くなった。



パリ・ダカールラリーの優勝トロフィーなどの写真をアップした18日に続き、19日には「7年前にハワイに一緒した時のものです。」と、ポロシャツにサンバイザーをかぶった三浦の隣で、日焼け肌に黄色のシャツの精悍な篠塚さんが白い歯をのぞかせる在りし日の2ショットも公開。思い出の一枚に2人の絆を感じさせた。



（よろず～ニュース編集部）