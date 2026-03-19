◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

勇敢なその走りに、思わず拍手した。３月１日に阪神競馬場で行われたチューリップ賞。ここに地方の佐賀競馬場からサキドリトッケンが参戦した。昨年の６月にデビューし、８戦６勝２着２回。佐賀の重賞を５連勝してＪＲＡに乗り込んだ。

以前は地方所属馬がＪＲＡの重賞を勝つこともあったが、トラストが勝った２０１６年の札幌２歳Ｓを最後に重賞勝利はない。サキドリトッケンは芝を走るのも、前日に長距離輸送してからの競馬も初めて。不安要素も多かった。

それでも、パドックではピカピカな馬体と、４３８キロという体重以上に力強い脚さばきが目に付き、初めての場所でもしっかりと歩いていた。この遠征のために、馬も陣営も入念に準備をしてきたことがうかがえた。

レースでは出遅れて後方からの競馬になったが、直線で脚を伸ばし、勝ち馬から０秒６差の１１着。着順はともかく、ラストの６００メートルの末脚は３３秒２。メンバー中でも３位タイという立派なもので、多くの競馬ファンにもその名が知れ渡った。

同馬の馬主名義は三岡有香さんだが、夫でＪＲＡにも馬を所有している陽さんがＳＮＳで同馬について発信している。陽さんとはかなり昔に、大井競馬場で一度、話をさせてもらったことがある。気さくで人間的にも魅力のある人だ。１９９９年のフェブラリーＳを、岩手所属のメイセイオペラが勝った瞬間を現地で見た私は、地方馬の活躍にロマンを感じずにはいられない。サキドリトッケンの今後から目が離せない。（競馬担当・山下 優）

◆山下 優（やました・ゆう）２０２３年入社。大阪本社の中央競馬本紙予想担当。実はロマン派。