日本代表は１９日、イングランド（３月３１日）、スコットランド（同２８日、現地時間）と対戦する英国遠征のメンバーを発表した。スポルティングのＭＦ守田英正（３０）は招集外となり、昨年３月以来の代表復帰を果たすことはできなかった。

森保ジャパンが８大会連続８度目のＷ杯出場を決めたアジア最終予選では、ボランチとして３ゴールを決め、攻守に貢献した守田。当時はチームメートの久保建英も「代表でも１番中心」と評したほどの存在感を放っていた。しかしその後は負傷などの影響で、２５年３月のバーレーン戦を最後に代表からは遠ざかっていた。

今季（２５―２６年シーズン）はスポルティングでコンディションを上げ、スタメンの座を奪い返している。１７日に行われた欧州ＣＬ決勝トーナメント１回戦、ボデグリムト（ノルウェー）との第２戦では、０―３と完敗した第１戦（守田は途中出場）でのビハインドを取り返すべく先発出場。後半２３分までプレーし、２―０とリードの状況で交代すると、チームは３点目を奪って延長へ。延長戦でさらに２点を加え、５―０（２戦合計５―３）で逆転勝利し、欧州ＣＬベスト８進出を果たした。

日本代表のボランチでは、守田がチームを離れている間に、ＭＦ佐野海舟（マインツ）が台頭。さらに藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）も所属クラブでは２５試合で１ゴール３アシストと、成長をみせている。一方で今回メンバー外のＭＦ遠藤航（リバプール）は左足首の手術を行い、６月のＷ杯に向けたコンディションに懸念が残る。そんな状況でもメンバーから漏れた守田は、北中米Ｗ杯のメンバー入りに向け、厳しい状況に追い込まれた。