テレビプロデューサーで演出家の石井ふく子さんが１９日、都内で新派・松竹新喜劇合同の喜劇公演「お種と仙太郎」「明日の幸福」（東京・新橋演舞場、５月９〜１９日）の記者会見に出席した。

現在９９歳。９月１日に１００歳を迎える。「足をけがして、つえをついてますが、頭のほうは大丈夫です。みなさんにお目にかかれて、とってもうれしいです」と元気にあいさつ。「明日の幸福」は新派の俳優だった父・伊志井寛さんが何度も出演した思い出の作品で「父が新橋演舞場でやっていたので見に行ったら、素晴らしさにビックリしました。それ以来、とりこになりました」と愛着を語った。

テレビプロデューサーでとして６８年、舞台演出家として５８年のキャリアを持つ。「石井ふく子誕生百年記念」と銘打たれているが、「まだ１００歳ではありません。９月１日にならないと。その前に、まだまだ、みなさまにお力をいただいて、心のあるお芝居をお見せしたい。一生懸命にやりたいと思います」と抱負を語った。

久本雅美は「石井さんの演出は丁寧。足が悪いとおっしゃってましたけど、気分が乗ってくると、どんどん前に出てきて、『あれ、足が悪かったんじゃないの？』となると思います。石井さんが言う『心で芝居するのよ』というのが、私の指針になっています」。以前、石井さんと一緒に居酒屋やバーベキューに行ったことも明かした。