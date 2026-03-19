５人組ダンス＆ボーカルグループ「ＤａーｉＣＥ」の花村想太が１９日、東京・新宿マルイ メンで２０日にオープンする「ハーレーダビッドソンＳＴＹＬＥ新宿」の取材会に出席した。

米国のオートバイメーカー「ハーレーダビッドソン」のアパレルや雑貨を発売する日本国内唯一のライフスタイルストア。私服にもハーレーの服を取り入れている花村は「リハーサルの時に他のアーティストの方やダンサーの方と私服で会うことも多いのですが、結構ハーレーを着ている方が多い。『ハーレー好きですか？』って会話で一花咲かせられます」と語った。

３年前にハーレーを再購入したことがきっかけで、バイク熱が高まり「新潟、仙台、大阪、岐阜も。いろんな旅をバイクで行っています」と充実した表情。憧れの人には俳優・木村拓哉の名前を挙げ「ハーレー乗りとしてかっこいい。古着もよく着ていて、昔からの年代も愛してる姿に憧れます」と語った。

２９日まで花村の愛車が同店に展示される。「すごくすごく時間をかけてブラッシュアップしました。マフラーが素晴らしくて、ボタンを押すだけで音が変わる。いい成長の仕方をしてくれました。よく見ると小傷もいっぱいあります。いっぱい乗っている証拠なので、細かい傷が見える距離で見てほしい」と語った。