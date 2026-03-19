１９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、気象庁が東京の桜が開花したと発表した瞬間を生中継した。

放送開始直後の午後２時、気象庁の職員が東京・千代田区の靖国神社にあるソメイヨシノの標本木を確認。開花の基準となる５から６輪以上のところ、６１輪咲いていることが確認され、東京での桜の開花発表となった。

同番組では例年、開花発表の瞬間をリポートしている阿部祐二リポーターが現地から「さあ、開花発表！」とおなじみの七三の髪形を振り乱し、右拳を突き上げて開花を発表した。

一気に春めく映像を見届けたコメンテーターで出演の放送作家でタレントの野々村友紀子さんは「毎年、この瞬間、いいものですよね」と、まずニッコリ。

「こんな誰が見ても咲いてるヤツを数、ちゃんと数えていただいて、いっぱい発表していただいて、それをテレビに映して、それを阿部さんがわざわざ、かぶせて発表する。日本のいいところと悪いところが全部詰まってる、悪いところもちょっとだけね。真面目すぎるというか、あれですけど、確認も取ってちゃんと発表していただくということで」と続けた後、「なんか平和やなっていうか、こういう時間を持てるって日本人で良かったなってしみじみ思って感動しちゃいました」と話していた。