カルビーのポテトスナック「ピザポテト」って本当に美味しいですよね。厚切りのポテトチップスに濃いめの味付けと濃厚チーズが絡み、唯一無二の存在感を発揮し続けています。

そんなピザポテトの醍醐味はチーズのつき方に相当な偏りがあること。まるでチーズがポテトの全面を覆い隠しているようなものもときどき入ってるんですよね。その“当たりポテト”のジャンク感たるや！

まれに“当たりポテト”がほとんど入っていない場合もあるっちゃあるんですけど、そのブレもまた尊く思えるものなのです。

マックのシャカシャカポテトの新作が優秀

そんなピザポテトの味を見事に再現した商品がマクドナルドで登場し、僕の中で大変な話題となっています。

その商品とは、シャカシャカポテトのピザポテト味。期間限定のコラボ商品なのですが、これが実にうまい。マックフライポテトに粉をまぶすと、見事にあのピザポテトの味に！

これはよくできてますよ。期間限定で終売してしまうのがもったいない。ずっと売ればいいのに。そんな思いでちょくちょく食べてたら、ふと気づいたことがあるんです。

……これ、マックフライポテトじゃなくて、ピザポテトそのものにかけたらさらにウマくなるんじゃね？？

ピザポテトの粉をピザポテトにかけてみた

というわけで早速シャカシャカポテトのピザポテト味をテイクアウトしてきました。ピザポテトの袋の中に入れ、シャカシャカと粉をまぶしてみましょう。

ちなみに、シャカシャカポテトの粉は原則として単品購入は不可。マックフライポテト購入時のみ買うことができますが、ポテト1個に対して2袋、3袋とつけることは可能。粉マシマシで食べたいようなオーラを出して入手しましょう。

全部濃い部分の味になった！！

こちらを食べてみると……おおおおっ、目論見通りめちゃウマ！ いや、想像をはるかに超えてウマくなった！！

ピザポテトにシャカシャカポテトのピザポテト味で追いフレーバーすることで、袋の中のポテトがまんべんなく濃厚化！ すべてのポテトからチーズがどっぷり絡んだ“当たりポテト”の味がするじゃあないですか！ これはウマい！！

プラス50円でこの味に進化させられるならアリもアリ。大いにアリ！ ピザポテトが好きな人はこの機会に確保しておくことをおすすめしますぜ！！

(執筆者: ノジーマ)