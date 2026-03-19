くら寿司が、春の門出を豪華に彩る「極上かに」フェアを期間・数量限定で開催。

食材を贅沢に盛り付けた“マウンテン盛”も新登場し、くら寿司でカニ三昧を楽しめます☆

くら寿司「極上かに」フェア

販売期間：2026年3月19日（木）〜4月1日（水）

※店舗により価格が異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

回転寿司チェーン「くら寿司」にて「極上かに」フェアを期間限定で開催。

「特大生ズワイガニ(一貫)」や「本ズワイガニ大(一貫)」「かにサラダ」のほか、見た目も豪華な“マウンテン盛”などが登場します！

くら寿司で取り扱っている本ズワイガニや丸ズワイガニは、水揚げ後にすぐ茹でるなど、特別な加工が施されているのもポイント。

カニ本来の味わいを堪能できるネタを「極上かに」フェアで満喫できます☆

さらに、見た目にインパクトのある2種の“マウンテンメニュー”を新たに発売。

春の門出を祝う、美味しいカニと食材を贅沢に使用したメニューがそろうフェアです！

特大生ズワイガニ(一貫)

価格：380円

“カニの王様”といわれる本ズワイガニの中でも、特大サイズのものを厳選した「特大生ズワイガニ(一貫)」

徹底した鮮度管理に加え、旨みを逃がさない特別な加工方法が採用されています。

本ズワイガニの足まるごと1本を贅沢に使用した、カニの旨み・甘みが楽しめる一皿です☆

本ズワイガニ大(一貫)

価格：300円

噛むほどに溢れ出る、カニの旨み・甘みが堪能できる「本ズワイガニ大(一貫)」

美味しいカニを楽しめる贅沢なメニューです！

かにサラダ

価格：115円

「かにサラダ」は、カニのほぐし身ときゅうり・玉ねぎ・とびこ・出汁醤油・マヨネーズなどを混ぜ合わせて、サラダを自家製造。

ふんわりとしたサラダの食感にこだわり、カニの風味豊かな味わいに加え、きゅうりやとびこなどの歯ごたえがアクセントになっています☆

贅沢かに盛り合わせ

価格：1,840円

内容：本ズワイガニ棒肉(生)・本ズワイガニ開き(二貫)・本ズワイガニ爪下(二貫)・本ズワイガニかに身(生)・かに身・かに身かに味噌和え

持ち帰り：不可

豪華な商品を一皿で楽しめる“極みの逸品シリーズ”として「贅沢かに盛り合わせ」が登場。

生ならではのねっとりとした食感を堪能できる“本ズワイガニ棒肉（生）”や、“本ズワイガニかに身（生）”をはじめ、様々なカニを味わえます！

ほかにも、旨み・甘みを味わえる“本ズワイガニ開き（二貫）”や“本ズワイガニ爪下（二貫）”も盛り合せに登場。

丸ズワイガニのかに身と紅ズワイガニのかに味噌の濃厚な味わいがクセになる、“かに身かに味噌和え”もあり、バリエーション豊かなラインナップになっています。

まぐろマウンテン

価格：300円

持帰り：不可

きゅうりの裏巻きの上に、ねぎまぐろを高さが出るように盛りつけた「まぐろマウンテン」

マグロの濃厚な旨みに、きゅうりのさわやかな風味を加えています。

さらに、とびことねぎをトッピングすることで、豪華な見た目と彩りも楽しめる一品です！

サーモンマウンテン

価格：300円

持帰り：不可

「サーモンマウンテン」は、きゅうりの裏巻きの上に、赤ユッケダレを絡めたサーモンを高さが出るよう盛りつけてイクラをトッピング。

とろっとしたサーモンに、イクラのプチっと食感ときゅうりの歯ごたえがアクセントになっています。

春の門出を豪華に彩る、期間限定のカニ三昧なフェア。

くら寿司の「極上かに」フェアは、2026年3月19日〜4月1日まで、期間・数量限定で開催です！

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