永作博美主演『時すでにおスシ!?』初回カットを先行公開
永作博美が主演を務めるTBS系4月期火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の初回場面カットが先行公開された。
【写真】初回の見どころを紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
■第1話のあらすじ
待山みなと（永作博美）は、この春、新社会人となり実家から巣立つ息子・渚（中沢元紀）を見送っていた。夫を不慮の事故で亡くして以来、「息子のために」生きてきたみなとだったが、子育て卒業という大きな一区切りを迎え、50歳にして自分の時間と向き合うことになった。しかし、いざ一人になると、心にぽっかりと穴が空いたような喪失感に襲われてしまう･･････。
そんなある日、腐れ縁の友人・磯田泉美から呼び出されたみなとは、一冊のパンフレットを差し出される。それは、わずか3か月で鮨職人になれると謳う、鮨アカデミーの入学案内だった。
“母親”としてではなく「自分のために」これからどう生きるのか悩んでいたみなとは、半ば勢いで入学を決めることに。
入学の日、そこに待ち受けていたのは、鋭い眼光で生徒を圧倒する堅物な講師・大江戸海弥（松山ケンイチ）だった。初日から「挨拶は板前として出発点に立つための出発点。それができない人は出発点に立つ資格もない」と厳しい洗礼を浴びせる大江戸だが！？
クラスメイトも、リタイア後の趣味として習いに来たダンディで多才な紳士・立石船男（佐野史郎）、大手コンサルから鮨職人へのキャリアチェンジを図る柿木胡桃（ファーストサマーウイカ）、寡黙な青年・森蒼斗（山時聡真）という、世代も境遇もバラバラな個性の強い面々。みなとは、そんな周囲と自分の意識の違いや、熱意の差に気負いし、“第二の人生”の始め方に悩み、心身ともに疲れ、落ち込んでいく･･･。
【写真】初回の見どころを紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
待山みなと（永作博美）は、この春、新社会人となり実家から巣立つ息子・渚（中沢元紀）を見送っていた。夫を不慮の事故で亡くして以来、「息子のために」生きてきたみなとだったが、子育て卒業という大きな一区切りを迎え、50歳にして自分の時間と向き合うことになった。しかし、いざ一人になると、心にぽっかりと穴が空いたような喪失感に襲われてしまう･･････。
そんなある日、腐れ縁の友人・磯田泉美から呼び出されたみなとは、一冊のパンフレットを差し出される。それは、わずか3か月で鮨職人になれると謳う、鮨アカデミーの入学案内だった。
“母親”としてではなく「自分のために」これからどう生きるのか悩んでいたみなとは、半ば勢いで入学を決めることに。
入学の日、そこに待ち受けていたのは、鋭い眼光で生徒を圧倒する堅物な講師・大江戸海弥（松山ケンイチ）だった。初日から「挨拶は板前として出発点に立つための出発点。それができない人は出発点に立つ資格もない」と厳しい洗礼を浴びせる大江戸だが！？
クラスメイトも、リタイア後の趣味として習いに来たダンディで多才な紳士・立石船男（佐野史郎）、大手コンサルから鮨職人へのキャリアチェンジを図る柿木胡桃（ファーストサマーウイカ）、寡黙な青年・森蒼斗（山時聡真）という、世代も境遇もバラバラな個性の強い面々。みなとは、そんな周囲と自分の意識の違いや、熱意の差に気負いし、“第二の人生”の始め方に悩み、心身ともに疲れ、落ち込んでいく･･･。