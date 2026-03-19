キューピー公式が伝授、レタスの“はがし方”に32万表示「人生ではじめて知りました！」「有益な情報！」
キユーピーの公式X（@kewpie_official）が投稿した「レタスをきれいにはがすコツ」に反響があり、19日15時時点で32万表示を記録している。
【投稿】キューピー直伝「レタスをきれいにはがすコツ」
レタスは葉を1枚ずつはがそうとすると、途中で破れてしまったり、うまく外れなかったりすることも多い食材。投稿では、そうした悩みを解消する方法として、「芯を内側に押し込むようにして外し、水を流し入れると簡単にはがせます」と、動画付きでわかりやすく紹介している。芯を取り除く方法のため、1玉丸ごと使う際におすすめだという。
コメント欄には「人生で初めて知りました！」「とても有益な情報ありがとうございます」といった声が寄せられており、日常に役立つアイデアとして注目を集めている。
【投稿】キューピー直伝「レタスをきれいにはがすコツ」
レタスは葉を1枚ずつはがそうとすると、途中で破れてしまったり、うまく外れなかったりすることも多い食材。投稿では、そうした悩みを解消する方法として、「芯を内側に押し込むようにして外し、水を流し入れると簡単にはがせます」と、動画付きでわかりやすく紹介している。芯を取り除く方法のため、1玉丸ごと使う際におすすめだという。
コメント欄には「人生で初めて知りました！」「とても有益な情報ありがとうございます」といった声が寄せられており、日常に役立つアイデアとして注目を集めている。