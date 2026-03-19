お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。オードリー若林正恭の代理MCを務め、ゲストの同期をイジった。

山里は冒頭に「（若林に）世話になりまくってるからさ、こういうときに借り返しておかないと、ヤバいのよ」と語った。

山里は「たぶん今日来る人たちも、若ちゃん（若林）にいろんなことを掘ってもらえると思って来てるわけじゃん。本当は申し訳ないなって気持ちがあったんだけど、誰が来るか聞いたときに心からこう思ったね、“ざまあ”って」とゲストで同期のキングコングをイジった。

山里は「アイツ（西野）の作品に関することは絶対掘り下げないからね。最初で最後の単語だ、『プペル』。これ最後です。これ以降一切言わない」と宣言した。

キングコングが登場すると西野から「早よして」とツッコまれ、山里は「来んなって」と同期で養成所時代から売れ、目の敵にしていたキングコングに悪態をついた。梶原は「助っ人でしょ？助っ人に『来んな』って言われたない」とつっこんだ。

若林の所属事務所は先月18日、3週間の休養を発表。「以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました」と説明。今月13日から仕事復帰している。