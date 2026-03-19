日本サッカー協会（JFA）は19日、今月下旬の欧州遠征に向かう日本代表メンバー28人を発表した。



この2連戦は森保ジャパンにとって、開催迫るW杯に向けてメンバー発表前最後のテストマッチとなり、現地時間3月28日にスコットランド代表、31日にはイングランド代表と対戦する。



熾烈なメンバー争いが繰り広げられているなかで、選手らにとっては大きなアピールの舞台となるなか、堂安律や鎌田大地など常連組が順当に選出。さらにアヤックスの冨安健洋とバイエルンの伊藤洋輝らが復帰。冨安に関しては1年9ヶ月ぶりの復帰となった。そしてNECナイメヘンで結果を残し今冬ヴォルフスブルクへ移籍を果たした塩貝健人がW杯迫るなかでの初招集を飾った。





また遠藤航や南野拓実、久保建英など怪我で戦線を離れているメンバーは招集外となっている。アウェイで欧州の強豪相手にどこまで戦えるかは森保ジャパンにとっても重要になるが、5月末に国立で行われるのアイスランド代表との壮行試合を2連勝で迎えられるか。【日本代表メンバー】GK早川友基（鹿島アントラーズ）大迫敬介（サンフレッチェ広島）鈴木彩艶 （パルマ・カルチョ/イタリア）DF谷口彰悟（シントトロイデンVV/ベルギー）渡辺剛（フェイエノールト/オランダ）冨安健洋（アヤックス/オランダ）安藤智哉 （FCザンクトパウリ/ドイツ）伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン/ドイツ）瀬古歩夢（ル・アーヴルAC/フランス）菅原由勢（ヴェルダー・ブレーメン/ドイツ）鈴木淳之介（FCコペンハーゲン/デンマーク）MF/FW伊東純也（KRCゲンク/ベルギー）鎌田大地（クリスタル・パレス/イングランド）三笘薫（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド）小川航基（NECナイメヘン/オランダ）前田大然（セルティック/スコットランド）堂安律（アイントラハト・フランクフルト/ドイツ）上田綺世（フェイエノールト/オランダ）田中碧（リーズ・ユナイテッド/イングランド）町野修斗（ボルシア・メンヘングラートバッハ/ドイツ）中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）佐野海舟（マインツ05/ドイツ）鈴木唯人（SCフライブルク/ドイツ）藤田譲瑠チマ（FCザンクトパウリ/ドイツ）佐野航大（NECナイメヘン/オランダ）塩貝健人（VfLヴォルフスブルク/ドイツ）後藤啓介（シントトロイデンVV/ベルギー）佐藤龍之介（FC東京）