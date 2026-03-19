「〽ブタブタ子ブタ」の子ブタのトレードマークで知られるエースコック株式会社（本社・大阪府吹田市）は１９日、即席カップめん商品の価格を７月１日の出荷分から値上げすると発表した。

価格改定率は希望小売価格（税抜）の約８〜１１％の値上げで、主要商品では「ワンタンメンどんぶり」「わかめラーメン シリーズ」は２３６円→２５５円、「スーパーカップ１.５倍 シリーズ」は２４０円→２６６円になる。

昨今の原材料費、エネルギー費の価格高騰に加え、物流費や人件費の上昇が続き、同社は「可能な限りの自助努力を重ねてまいりましたが、 現行価格を維持したままでは、安定した品質を維持し続けることが極めて困難な状況となりました」と改定の理由を説明。「これからも私たちの使命である『Ｃｏｏｋ ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 〜おいしい しあわせ つくりたい〜』の下、高品質で安全・安心な商品の提供を最優先に考え精進してまいりますので、今後とも弊社商品への変わらぬご愛顧をいただきますようお願い申し上げます」と理解を求めた。

なお、「どっさり野菜 シリーズ」「タテ型 飲み干す一杯 シリーズ」「スーパーカップ超大盛り シリーズ」「スーパーカップ大盛り いか焼そば」「（コンビニ限定）スーパーカップ１．５倍 ブタキムラーメン」「千葉勝浦タンタンメン」は価格の変更はないという。