シンガー・ソングライターの秦基博（45）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。小学校、中学校時代の同級生と共演した。

この日はお笑いコンビ「ジョイマン」とそろって登場。MCの「ハライチ」澤部佑が「この3人は同級生なんですね」と小学校、中学校時代の同級生で30年来の大親友であると紹介すると、「ジョイマン」高木晋哉は「めちゃくちゃうれしいです。同級生3人でテレビに出て」、池谷和志も「めちゃくちゃうれしいなあ」と感慨深げに話した。

「ハライチ」岩井勇気は「秦さんからそれが一言も聞けてない」とツッコミを入れ、秦は苦笑い。高木はオープニングで「ジョイマン」がネタを披露した際も「なんか夕日見るような目で見てた」とぼやき、秦は「ちょっと切なくなって」と冗談めかして話して笑わせた。

それでも「不思議です。同級生といるっていうのは」としみじみと話した。

MCの神田愛花が「プライベートでも3人でお会いすることはあるんですか」と問うと、高木は「飲みに行くこともあります」と告白。仲がいいと言われると秦は「そうですね。普通に同級生が集まる時にみんないるみたいな」と平然と話した。