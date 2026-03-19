番組改編会見に出席した読売テレビの福田幸蔵コンテンツ戦略部長（撮影・阪口孝志）

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読売テレビは19日、大阪市の同局で春の番組改編説明会を開催した。

改編の主要ポイントは帯番組の強化。30日スタートの朝の情報番組「テッパン朝ライブ　じゅーっと！」（月〜金曜午前5時、関西ローカル）と夕方の情報番組「関西情報ネットten．」（月〜金曜午後3時50分、関西ローカル）のリニューアルを掲げた。

田中雅博コンテンツセンター長は「じゅーっと！」について「最初は苦労すると思うが、『おは朝』に追いついていきたい」と、ABCテレビ「おはよう朝日です」へのライバル心をあらわにした。

一方、「ten．」は23日放送からリニューアル。月〜火曜日のメインキャスターを務めた黒木千晶アナウンサーが17日の放送で卒業し、中谷しのぶアナが月、水〜金曜を、足立夏保アナが火曜を担当する。

福田幸蔵コンテンツ戦略部長は、足立アナについて「全国ネットの『サタデーLIVE　ニュース　ジグザグ』でもメインキャスターを務めている。ニュース番組でメインを張れる実力に成長している。『ten．』も中谷アナと共に2枚看板で進めていきたい」と期待していた。