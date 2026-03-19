読売テレビは19日、大阪市の同局で春の番組改編説明会を開催した。

改編の主要ポイントは帯番組の強化。30日スタートの朝の情報番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜午前5時、関西ローカル）と夕方の情報番組「関西情報ネットten．」（月〜金曜午後3時50分、関西ローカル）のリニューアルを掲げた。

田中雅博コンテンツセンター長は「じゅーっと！」について「最初は苦労すると思うが、『おは朝』に追いついていきたい」と、ABCテレビ「おはよう朝日です」へのライバル心をあらわにした。

一方、「ten．」は23日放送からリニューアル。月〜火曜日のメインキャスターを務めた黒木千晶アナウンサーが17日の放送で卒業し、中谷しのぶアナが月、水〜金曜を、足立夏保アナが火曜を担当する。

福田幸蔵コンテンツ戦略部長は、足立アナについて「全国ネットの『サタデーLIVE ニュース ジグザグ』でもメインキャスターを務めている。ニュース番組でメインを張れる実力に成長している。『ten．』も中谷アナと共に2枚看板で進めていきたい」と期待していた。