富田鈴花（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/19】元日向坂46の富田鈴花が18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】25歳元日向坂46「お皿も盛り付けも全てがおしゃれ」手料理2品

◆富田鈴花、愛車と湘南へ


富田は「冬は毎日ドライブ日和だね〜」とコメントし、愛車とのドライブショットを多数投稿。湘南の海を訪れた様子や、富士山の写真などドライブを満喫している様子を公開している。

◆富田鈴花の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ドライブ日和ですね」「車のセンス抜群」「絵になる」「ドライブ楽しそう」「愛車との2ショットかっこよすぎ」「海っていいよね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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