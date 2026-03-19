BTS・RM、カムバック公演を前に“安全”を呼びかけ「秩序ある姿を期待している」

BTSのRMが、光化門（クァンファムン）公演を2日後に控え、ファンに向けて安全への配慮を呼びかけた。

歴史的なカムバックステージを前に、リーダーとして公演の成功と安全を願う誠実なメッセージを伝えた。

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3月19日、RMは公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じて、「ARMY（ファンダム名）の皆さん。光化門で皆さんにお会いできると思うと、僕たちも本当にワクワクしています」と公演を控えた心境を明かした。

（写真提供＝OSEN）RM

続けて、「多くの方が集まる場ですので、皆さんが安全に楽しく公演を楽しめるようお願いしたい」と呼びかけ、「当日は現場スタッフや安全要員の指示に必ず従い、秩序ある姿を見せていただきたい」と説明した。

さらに「ARMYの皆さん一人一人が作り出す秩序と配慮があってこそ、より素晴らしい公演が完成すると考えています」とし、「安全のために尽力してくださる警察官の方々、消防や政府、自治体をはじめとするすべての方々にも、心から感謝申し上げます。ありがとうございます」と伝えた。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日にソウル・光化門広場でカムバックライブを開催する。同ライブはNetflixで生中継される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。2025年6月10日に除隊した。