【ゴンチャ】4日間限定のポップアップ『TEACRAFT 原宿店』オープン、新シリーズ「TEACRAFT」を先行&限定価格で購入できる!ミルクフォーム無料追加のキャンペーンも

ゴンチャ ジャパンは、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT(ティークラフト)」をローンチし、第一弾商品「ストロベリー&ローズ ダージリン」を2026年3月25日から、国内ゴンチャ全店で期間限定販売する。

これに先立ち、3月19日から4日間限定で、ゴンチャ 原宿神宮前店を体験型ポップアップ『TEACRAFT 原宿店』としてオープン。今回発売する「TEACRAFT」シリーズの「ストロベリー&ローズ ダージリン」から、「ストレートティー」「ミルフォティー」「ミルクティー」の3種を限定価格で販売する。

このほか、同店限定で「ミルフォティー」のミルクフォームを無料で追加できる特別企画「ミルフォーだい」を実施。茶葉のかおりを実際に体験できるブースやSNS映えするフォトスポットも用意している。

なお、4月5日までの期間は装飾をそのままに「TEACRAFT」の世界観を感じられる空間として営業する。

【メニュー画像はこちら】限定価格で販売する「ストレートティー」「ミルフォティー」「ミルクティー」の3品、ローズの花びらとドライストロベリーを加えた華やかな茶葉を使用

〈『TEACRAFT 原宿店』概要〉

【営業期間】

2026年3月19日〜22日

【営業時間】

3月19日(木) 13:00〜21:00

3月20日(金)〜22日(日) 10:00〜21:00

【場所】

ゴンチャ 原宿神宮前店

(東京都渋谷区神宮前4-31-11re-belle HARAJUKU 1F)

『TEACRAFT 原宿店』外観

【販売メニュー一覧】

◆ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー

ICED:S 280円 M 330円 L 420円

HOT :S 280円 M 330円

◆ストロベリー&ローズ ダージリンティー

ICED:S 190円 M 240円 L 330円

HOT :S 190円 M 240円

◆ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー

ICED:S 340円 M 390円 L 480円

HOT :S 340円 M 390円

※いずれも通常価格より100円お得な限定価格になっている。

『TEACRAFT 原宿店』販売メニュー

〈新シリーズ「TEACRAFT」とは〉

「TEACRAFT」は、‟こころ、ときめく、香りのお茶。”をコンセプトに、季節に合わせたフルーツや花と上質な茶葉をブレンドする新シリーズ。

立ち上げ背景には、ブランドに対する理解が深まるほど“上質なお茶そのもの”を求める傾向が強まるというデータがある。ロイヤリティプログラム「My Gong cha」では、ストレートティーの購入比率がエントリーステージのLoverで4%に対し、最上位ステージのLegendでは12%へと大きく伸長している。

ゴンチャジャパンの角田淳社長は「ファンが最終的に選ぶのは上質なお茶。こうした体験をより多くのお客様にも届けたいという思いから『TEACRAFT』が誕生した」と語る。さらに「最終的には『お茶しよう』と言われたときに、お茶を飲みに行く文化をつくりたい」と語り、シリーズを通じて新しいお茶の習慣の定着をめざす。

「TEACRAFT」コンセプト

〈第一弾「ストロベリー&ローズ ダージリン」〉

シリーズ第一弾となる「ストロベリー&ローズ ダージリン」は、専用に開発したダージリンブレンドに、いちごとローズの香りを重ねた華やかなフレーバーティー。商品開発を担当したゴンチャジャパンマーケティング部R&Dチームスペシャリストの木村杏奈氏は、「上質なお茶の味わいの上に、甘酸っぱいストロベリーと上品なローズの香りが波のように押し寄せる設計にした」と説明する。

ベースの茶葉には、芳醇な甘みを持つ秋摘みのダージリンを採用し、爽快感のあるセイロンティーを少量ブレンド。さらに、レッドローズの花びらとドライストロベリーを加え、香りだけでなく見た目にも華やかさのある茶葉に仕立てた。

ゴンチャのおすすめは、ストレートティーに「ミルクフォーム(通称:ミルフォ)」をトッピングした「ミルフォティー」。甘じょっぱく濃厚な「ミルフォ」が、さっぱりとしたストレートティーの風味を引き立てるという。ストローで混ぜながら飲み進めると、ミルフォが溶けてクリーミーな味わいに変化し、一杯で二つの楽しみ方ができる。

「TEACRAFT」第一弾「ストロベリー&ローズ ダージリン」

■ゴンチャ新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」公式サイト

〈特別企画「ミルフォーだい」はミルクフォームトッピングの追加が無料!〉

『TEACRAFT 原宿店』限定で、特別企画「ミルフォーだい」を実施する。ゴンチャおすすめの「ミルフォティー」を注文すると、先着順･数量限定でミルクフォーム追加トッピングが無料になるというもの。

※「ミルフォーだい」の注文は、有人レジで受け付ける。

※「ミルフォーだい」の場合、ほかのトッピング追加はできない。

※ストレートティー、ミルクティーは「ミルフォーだい」にできない。

【「ミルフォーだい」の画像はこちら】ミルクフォームトッピング(90円)を最大3杯トッピングできる「ミルフォティー」

〈茶葉の香りを実際に体験できるブースやフォトスポットも〉

店内には、「TEACRAFT」の魅力である本格的なお茶のおいしさを五感で体感できるブースを用意。「TEACRAFT」シリーズ第一弾の「ストロベリー&ローズ ダージリン」の茶葉に加え、今後発売予定の茶葉も展示している。

また、「ストロベリー&ローズ ダージリン」の茶葉の世界観を表現した華やかなフォトスポットを設置している。