Amazonにてガンプラ「MG ガンダムVer.3.0」や「RG シャイニングガンダム」などが販売再開中！
【Amazon：「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」など】 3月19日 販売再開
「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」
Amazonにて、ガンプラ「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」などが販売再開している。
今回Amazonに4月再入荷予定分のガンプラを対象に予約を受け付けており、「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」「MG 1/100 MS-06S シャア専用ザクVer.2.0」「RG 1/144 シャイニングガンダム」「RG 1/144 フルアーマー・ユニコーンガンダム」「HG 1/144 グスタフ･カール００型」「RG 1/144 MBF-P02 ガンダムアストレイレッドフレーム」などが確認できた。
なお一部商品に関しては、既に売り切れとなっている。
「RG 1/144 シャイニングガンダム」
「HG 1/144 グスタフ･カール００型」
3月19日15時30分ごろの販売状況
(C)創通・サンライズ