お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。映画「えんとつ町のプペル」に参加するも「思っていたほど演技ができなくて」と語った先輩芸人を告白した。

西野は同映画に参加した名だたる俳優、声優を紹介し「あと、東野（幸治）さん」と語った。

南海キャンディーズ山里亮太は「それはあれでしょ？さらし者にしただけでしょ？」と聞くと、西野は「違う違う。仕留めるチャンスだと思ってない」と即答。西野の活動を細かくチェックし、バラエティー番組でイジる東野への“復讐”（ふくしゅう）を否定した。

西野は「思ってたより演技が下手だった。これは本当に見ていただきたいけど、感動のシーンをちょっと壊すぐらいの、壊すけれどこのキャラクターが出たおかげで話が進むっていう、大事な役目で、ちょっと演技ができないぐらいでもいいなって思ってたんですけど、思ってた以上に演技ができなくて。引きずるぐらい下手なんですよ」と告白し、山里と春日俊彰を笑わせた。

西野は「次のシーン行きたいけど、気になって。普通キャラクターがいたらそれにちょっと寄せるじゃないですか。東野幸治が出てきている。えんとつ町に。それが気になって次のシーンも入ってこうへんし、だから、失敗ですあれは完全に」と先輩芸人をバッサリ酷評して笑わせた。

既に映画を見たという梶原雄太も「東野さんの顔が出てくるから」と共感した。山里も「本当の“ゴミ人間”がね」と先輩芸人をイジってさらに笑わせた。