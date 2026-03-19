『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が3月13日に放送され、ハゲの大群から父親を見つけ出す様子が描かれた。

【映像】メリーゴーランドに乗る35人のハゲから父親を見つける様子（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「ハゲの大群からハゲの父を見つけたい」は、東京都の女性（26）から寄せられた次のような依頼だから。

『私にはハゲのお父さんがいます。1人暮らしを始めて3年半経ちますが、家族仲がいいのでよく実家に帰りお父さんとお酒を飲んでいます。先日、そんなお父さんの夢を見ました。夢の中の私は、右も左もはげに囲まれている状況。そのはげの方たちの顔はわからず、はげの後頭部だけが見えていて、その中にお父さんがいるはずなのに、なぜか見つけられないというものでした。その夢を見て、ふと、ハゲをたくさん集められた時、どのハゲがお父さんなのか私は見分けることができるのか不安になってしまいました。娘として、絶対にお父さんを見つけたい。探偵さん、検証に力を貸してください』

この依頼を受け、石田靖探偵が調査を開始した。依頼者は、夢の中で父親を見つけられなかったことにひどく怯え、夜中にもかかわらず泣きながら実家の両親に電話をかけたという。父親への深い愛と、「見つけてあげられなかった」という罪悪感から今回の依頼に至った。

検証のため、なんと35名もの“ハゲ”の男性たちが集結。父親を含めた全員がアイマスクと布で顔や体型を隠し、後頭部しか見えない完全な匿名状態を作った。そして、夢の中の「ハゲが駆け巡る」状況を再現するため、彼らは遊園地のメリーゴーランドに乗り込み、依頼者の前を回転し始めた。

異様な光景が広がる中、依頼者は真剣な眼差しで後頭部を観察していく。「タツノオトシゴ」や「ラッコ」、そして「アザラシ」といった独自の表現で気になった後頭部を絞り込み、最終的に「アザラシに乗ったハゲ」が父親だと確信した。決め手は長年一緒にいた雰囲気や、頭の「テクスチャー（保湿加減）」だという。

結果は見事、1発で大正解。夢の中で抱いた不安とプレッシャーを跳ね除け、娘がしっかりと自分を見つけ出してくれたことに、父親は「自分のことを考えてくれているのが本当に嬉しい」と思わず涙を流した。

スタジオでVTRを見届けた特命局長の堤幸彦は、「なんですか、このエモさ。前衛芸術のような場」だとコメントした。