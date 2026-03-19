NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の解説放送の中の人としても活躍中のナレーター、宗方脩（@Shooster02Radio）さん。



【写真】「あれ？思ってたんと違った…」腕が出てきました

ゆめくんとまろくんという2匹の元保護猫と暮らす宗方さんは、この日、「タイガー」の商品を買った際に保存していたダンボール箱で、ある楽しいアイデアを思いついた。



「切り抜いた所からお顔が出てきて可愛い写真が撮れる、と期待したら思ってたんと違った」



そうつぶやき、X（旧Twitter）に画像を投稿した宗方さん。



そこに写っていたのは、ダンボール箱に印刷された「タイガー」のロゴマーク（トラ）をくり抜いた穴から可愛いお顔……ではなく、ニョキッと前足（腕）を出しているキジトラ猫、まろくんの姿。



まろくんの「思ってたんと違った」姿に、「握手させてください」と「タイガー魔法瓶」の公式Xアカウントも反応。



リプ欄には多くの楽しい声も寄せられた。



ムキムキのキジ”トラ”

「トラだ！」

「乙女じゃないw ムキムキやんけ」

「こちらの予想の斜め上をいくのね」

「にょき。思ってたんと違う、さらに上をいくかわいさです」

「握手会が始まったのかと思いました」

「こちら匿名ねこのMさんです」



やっぱり「ダンボール」が好き

「乙女じゃない」とのコメントは、まろくんは以前、窓辺のカフェカーテンに戯れる姿が、レースのスカートをはいた「乙女猫」のようだと話題になったから。実は甘えん坊で気まぐれな”オス猫”だ。



野良猫が産んだ子猫として保護され、今年の4月に推定7歳になるという。



宗方さんに伺ったところ、タイガーの商品の外箱であることをわかりやすく伝えるため、投稿文に「＃タイガー魔法瓶」というタグをつけたが、実は購入したのは「炊飯器」だったそうだ。



「ややこしくてすみません……。炊飯器は撮影の1週間ほど前に購入したのですが、初期不良があると返品時に困るので、まろとゆめにイタズラされないように箱を保存していました。



まろはダンボールが好きで、中に物がまだ入っていても、体が入るスペースさえあれば無理矢理入ってきます。とくにAmazonの箱はほぼ間違いなく食いちぎります……。どうやら何かがちょうどいいみたいです。先住猫のゆめも箱が好きで入りますが、まろに遠慮してるところはあります」（宗方脩さん）



「…ですよねぇ」の後は？

案の定、ロゴマークをくり抜いたダンボール箱を宗方さんが開けた途端、まろくんは箱のなかに飛び込んできたという。



「私はなぜか『絶対にここから顔が出る』と信じて疑わずにカメラを構えていたのですが、出てきたのは腕でした。見た瞬間に、『…ですよねぇ』と我に返りました。まろはその後も4時間ぐらいの間に何度か箱にインしていたのですが、おやつで誘導して顔が出たところをやっと写真に収めました」（宗方脩さん）



その後、まろくんはくり抜かれた「タイガーのロゴマーク」を元気にやっつけていたそうだ。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）